Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 18 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música antigua
Presentación del nuevo disco-libro del grupo Aquel Trovar
Dentro del ciclo Patrimonio de Córdoba tendrá lugar la presentación de Cómo pasa la vida, meditación filosófica en la canción renacentista europea. Intervienen en el recital Della Agúndez, canto y carrillón; Antonio Torralba, flautas; José Ignacio Fernández, cítara, arpa y laúd, y Daniel Sáez Conde, vihuela de arco y sinfonía.
CÓRDOBA. Bodegas Campos (Venta blanca).
Lineros, 6.
20.00 horas.
Día Internacional del Flamenco
Gala conmemorativa de la Declaración de Patrimonio inmaterial
La gala, con dirección artística de Lola Pérez, Inmaculada Morales y David Leiva, tendrá como presentadora a María Jesús García e incluirá un ‘flashmob’ basado en los tangos 25 faroles, de Juan Peña El Lebrijano. El broche final de esta gala será un recital, con José Valencia, en el cante, y José Tomás, en la guitarra.
CÓRDOBA. Plaza del Potro.
20.00 horas.
Cultura en red
Representación de ‘Mujeres en blanco y negro’
Tragicomedia entrelaza el cine y el teatro para adentrarse en las vidas de mujeres que dejaron una profunda huella en la industria cinematográfica y teatral española durante los años de la guerra y la posguerra.
CÓRDOBA. Centro de Adultos del Parque Figueroa.
Mediterráneo, s/n.
19.00 horas.
Niños
Sesión de narración oral y juegos de habilidad
El Salón del Libro Infantil y Juvenil ofrecerá para público familiar una sesión de narración oral a cargo de José Morales (18.00). Antes, a las 16.00, y en la puerta de la Biblioteca Central, estará el grupo La Guasa Circo Teatro con sus juegos de habilidad e ingenio.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial.
16.00 y 18.00 horas.
Jornadas culturales flamencas
Actuación de Francisco Gómez ‘El Calabrés’
El cantaor Francisco Gómez El Calabrés ofrecerá un recital acompañado por el guitarrista Rafael Trenas. Retirada de entradas en la recepción del Círculo de la Amistad.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.30 horas.
Muestra
‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’
Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
De 09.00 a 21.00 horas.
Literatura infantil
Sesión de lectura con ‘La Hora del cuento’
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas Moreras y Vallehermoso a cargo de Rafa Blanes y Mequetrefe, respectivamente.
CÓRDOBA. Bibl. Moreras y Vallehermoso.
Fco. Toledo, s/n y Psje. Candelaria Heredia.
17.00 horas.
