El guitarrista cordobés Paco Peña lleva por primera vez el flamenco al Duomo de Florencia

El guitarrista cordobés Paco Peña llevará este mes su obra Réquiem por la Tierra al Duomo de Florencia. Esta será la primera vez que este recinto acoja un concierto de flamenco y la primera vez que esta obra se interprete en Italia. El artista de 83 años compuso esta obra de gran formato hace tres años para su estreno mundial en el Festival de Música de Salisbury, en Reino Unido, país en el que reside. Cuando se empezaba a hablar del cambio climático, el autor se propuso lanzar su llamada de atención con un mensaje sobre la importancia de concienciar a la humanidad y plantear la necesidad de tomar medidas contra la destrucción del planeta, que empezaba a ser motivo de preocupación. El concierto tendrá lugar el próximo 27 de noviembre a las 21,15 horas, según ha confirmado el autor.

Paco Peña es uno de los más grandes exponentes del flamenco, una leyenda viva, guitarrista y compositor, que ha dedicado su carrera a innovar el género, entrelazando tradición e influencias contemporáneas. Su Requiem for the Earth propone su particular meditación artística sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza.

Esta obra ha sonado en sus tres años de vida en muchos países, incluido Australia, así como en la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde la ha interpretado en dos ocasiones, la última en julio de 2021 con motivo de la clausura del 40 Festival de la Guitarra. A pesar del tiempo transcurrido desde su creación, el Réquiem por la Tierra de Paco Peña sigue estando vigente y en esta ocasión, su autor ha sido invitado a representarla en la Catedral de Florencia, en el marco del ciclo de conciertos que ha organizado la propia institución.

Sobre el escenario, el guitarrista no estará solo. Lo acompañarán en el escenario 10 músicos y cantantes, junto con el Coro de la Cappella Musicale de la Catedral de Florencia y el Coro Infantil Pueri Cantores, ambos dirigidos por el maestro Michele Manganelli. Además de Paco Peña, estarán a la guitarra Rafael Montilla y Benito Bernal; las cantaoras Inma Rivero y Eva de Dios, los cantaores José y Rafael Plantón del Calli, ganador del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, y el percusionista Julio Alcocer.