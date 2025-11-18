Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 18 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 19 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Josefa Bolívar Obregón

La Inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
  3. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  4. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  5. La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
  6. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  7. La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
  8. Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad

Los fallecidos en Córdoba el martes 18 de noviembre

Los titulares que marcan la actualidad: estas son las noticias más importantes hoy en Córdoba

Los titulares que marcan la actualidad: estas son las noticias más importantes hoy en Córdoba

IAM y SAE refuerzan su coordinación para dar una atención integral a mujeres víctimas de violencia de género

IAM y SAE refuerzan su coordinación para dar una atención integral a mujeres víctimas de violencia de género

El guitarrista cordobés Paco Peña lleva por primera vez el flamenco al Duomo de Florencia

El guitarrista cordobés Paco Peña lleva por primera vez el flamenco al Duomo de Florencia

'Claudia' aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua

'Claudia' aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua

El Zoo sigue abierto con "normalidad" tras el positivo en gripe aviar y no se esperan nuevos casos

El Zoo sigue abierto con "normalidad" tras el positivo en gripe aviar y no se esperan nuevos casos

Silbon abre su primera tienda en Estados Unidos: la firma de moda cordobesa aterriza en Miami

Silbon abre su primera tienda en Estados Unidos: la firma de moda cordobesa aterriza en Miami

Sadeco instalará nuevos contenedores específicos para depositar los restos de podas

Sadeco instalará nuevos contenedores específicos para depositar los restos de podas
Tracking Pixel Contents