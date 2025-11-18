Córdoba supera las 145.000 vacunas de la gripe tras la primera jornada sin cita

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha informado de que 145.445 personas se han vacunado ya frente a la gripe en Córdoba. La primera jornada de vacunación sin cita, celebrada el 12 de noviembre, registró un aumento del 8,9% respecto al día anterior, dentro de la última fase de la campaña autonómica.

La iniciativa Miércoles, vacunación sin cita se ha puesto en marcha en 580 puntos habilitados en toda Andalucía, 276 de ellos con horario de tarde, un 31% más que en la campaña precedente. En su primer día, el sistema permitió un incremento global del 15,8% en la vacunación contra la gripe, especialmente entre adultos menores de 60 años, donde el aumento alcanzó el 31,6%.

Hasta el momento, 1.338.191 andaluces han recibido la vacuna de la gripe -el 36,6% de la población diana- y 595.475 la de Covid (17,5%). Por provincias, Córdoba contabiliza 145.445 personas vacunadas, mientras que el incremento diario del 12 de noviembre se situó en 822 dosis adicionales, lo que representa un aumento del 18,6% en la provincia.

Vacunación infantil

La Consejería destaca el avance de la vacunación infantil: 145.255 menores de 6 a 59 meses están ya inmunizados, con una cobertura del 53,1%. Entre los niños de 3 y 4 años, el porcentaje asciende al 66%, impulsado por la administración de la vacuna intranasal. En mayores de 60 años se han vacunado 879.254 personas y, en el grupo de más de 70, se han administrado 382.958 dosis frente a la Covid.

En residencias de mayores, la cobertura alcanza el 87,8% frente a la gripe y el 78,9% frente a la Covid. Entre los profesionales sanitarios y sociosanitarios, 46.529 se han vacunado contra la gripe, lo que representa un 33,4% de cobertura.

Medidas de prevención

La Consejería recuerda que, además de los grupos diana, pueden vacunarse sin cita los convivientes de mayores de 60 años, menores de 5 años, embarazadas y personas con patologías crónicas. El SAS enviará SMS recordatorios a quienes aún no estén vacunados.

Asimismo, recuerda las medidas básicas para prevenir infecciones respiratorias: uso de mascarilla en caso de síntomas, cubrirse al toser o estornudar y lavado frecuente de manos. La inversión para la campaña de gripe asciende a 23,67 millones de euros y la previsión es superar los 1,7 millones de personas vacunadas en Andalucía.