Córdoba de noche: los rincones más bonitos para hacer fotos cuando cae el sol
El portal Civitatis selecciona algunos de los rincones más bonitos por la noche
a reciente publicación del arquitecto José Miguel Domínguez, que compartió varias imágenes tomadas “anoche en Córdoba” en la zona de la Judería, ha vuelto a recordar en redes lo bien que le sienta la noche a la ciudad.
Sus fotos (fachadas iluminadas, detalles de piedra, puertas históricas) han reactivado el interés por lo fotogénica que es Córdoba cuando cae el sol.
Si de día ya es un lugar privilegiado por su patrimonio y su ubicación, la iluminación nocturna y el juego de sombras duplican la belleza de muchos de sus rincones.
Para quien quiera aprovechar esa magia, el portal Civitatis recoge varias localizaciones que funcionan especialmente bien en fotografía.
Los puntos más fotogénicos de Córdoba por la noche
El Cristo de los Faroles iluminado
La panorámica de Córdoba al anochecer
El Puente Romano de Córdoba al anochecer
El Puente Romano iluminado
La muralla de Córdoba al anochecer
Con la piedra resaltada por la luz artificial.
La Plaza de la Corredera de noche
