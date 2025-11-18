Córdoba de noche: los rincones más bonitos para hacer fotos cuando cae el sol

a reciente publicación del arquitecto José Miguel Domínguez, que compartió varias imágenes tomadas “anoche en Córdoba” en la zona de la Judería, ha vuelto a recordar en redes lo bien que le sienta la noche a la ciudad.

Sus fotos (fachadas iluminadas, detalles de piedra, puertas históricas) han reactivado el interés por lo fotogénica que es Córdoba cuando cae el sol.

Si de día ya es un lugar privilegiado por su patrimonio y su ubicación, la iluminación nocturna y el juego de sombras duplican la belleza de muchos de sus rincones.

Para quien quiera aprovechar esa magia, el portal Civitatis recoge varias localizaciones que funcionan especialmente bien en fotografía.

Los puntos más fotogénicos de Córdoba por la noche

Para quien quiera aprovechar esa magia, el portal Civitatis recoge varias localizaciones que funcionan especialmente bien en fotografía.

El Cristo de los Faroles iluminado

Plaza del Cristo de los Faroles, otro enclave reconocido de la Córdoba Patrimonio de la Humanidad. / DC

La panorámica de Córdoba al anochecer

Atardecer desde el Patio de los Naranjos. / A.J. GONZÁLEZ

El Puente Romano de Córdoba al anochecer

Fotografía panorámica del Puente Romano y la Mezquita-Catedral de Córdoba de noche. / CÓRDOBA

El Puente Romano iluminado

_imagenessur_Fotos_1 (110658286).jpg / DC

La muralla de Córdoba al anochecer

Con la piedra resaltada por la luz artificial.

La Plaza de la Corredera de noche