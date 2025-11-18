Córdoba cuenta con 40 inmuebles por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'

Las obras en el palacio de los marqueses del Villar, en la plaza de Séneca, son hoy una imagen visible de un fenómeno perfectamente cuantificable: el de las propiedades de alto valor en Córdoba. El histórico inmueble, con 710 metros cuadrados de solar y 1.132 construidos, apareció hasta hace poco en un conocido portal inmobiliario por 1,9 millones de euros y habría sido adquirido recientemente con la intención de transformarlo en apartamentos turísticos. Su estado de conservación deficiente ha obligado a intervenir con urgencia, y estos días varios operarios refuerzan las zonas más deterioradas para garantizar la seguridad.

Según los datos recogidos por Idealista, en la provincia hay 40 propiedades con un precio superior al millón de euros. El portal Luxury Estate muestra 27 propiedades dentro de ese mismo segmento. La capital reúne la mayor parte de estas viviendas de 'ultralujo', fundamentalmente edificios históricos, hoteles, casas palacio y chalés. En la provincia, en cambio, predominan las grandes fincas rústicas.

La propiedad más cara: 800 hectáreas en la sierra

La propiedad más cara anunciada en Córdoba es precisamente una de estas fincas. Se trata de una extensión de más de 800 hectáreas situada entre Almodóvar del Río y Posadas, integrada en la sierra de Hornachuelos y rodeada por el embalse de La Breña. Su ficha destaca elementos poco habituales: un bosque de robles y alcornoques capaz de producir 6.000 quintales de corcho cada nueve años, pastos ecológicos, licencia para celebrar tres monterías anuales, autorización para caza selectiva durante todo el año y una red interna de 70 kilómetros de caminos.

De chalés a edificios

Siguiendo la pista de estos inmuebles en el portal inmobiliario especializado en viviendas de lujo, tras esa primera finca, los inmuebles más caros se encuentran en la ciudad de Córdoba. El de mayor valor es un conjunto de cuatro viviendas en la Plaza de la Corredera, con unos 2.000 metros cuadrados y un precio de 4,1 millones de euros, anunciado como idóneo para usos turísticos, hosteleros, comerciales o residenciales. Le sigue un hotel de 1.400 metros cuadrados situado cerca del Paseo de la Victoria, con 29 dormitorios y un precio de 3,35 millones.

A continuación aparece un chalet en El Brillante, con 703 metros construidos y 3.000 de parcela, ofertado por 2,2 millones, la misma cifra que alcanza una casa palacio del casco histórico con 456 metros cuadrados. Un chalet en Sansueña de 850 metros y parcela de 1.550 se sitúa algo por debajo de estas cifras, con 2,04 millones. Las siguientes son propiedades que superan el millón, pero se mantienen por debajo de los dos millones de euros, como una finca de casi 2.500 metros cuadrados en Las Quemadas, valorada en 1,6 millones.

Fincas en la provincia

En Idealista, las primeras posiciones de las propiedades más caras están ocupadas por fincas. Las dos de más valor están ubicadas en Montoro y valoradas en 7,25 y 6,98 millones de euros. Seguidamente, se anuncia una finca en Fuente Obejuna por 4,5 millones. Con precios bastante más bajos están disponibles una finca en Almodóvar del Río (3 millones de euros) y un chalet en La Granjuela (2,4 millones).

El inventario de los inmuebles más valiosos de la provincia en venta, del que ahora hay que sacar el palacio de los Marqueses de Villar, combina fincas rústicas de gran extensión y viviendas históricas en la capital, un mapa inmobiliario singular y escaso.