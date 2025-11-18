La compraventa de viviendas crece en Córdoba un 16,4% hasta septiembre por el tirón de los inmuebles usados

El Instituto Nacional de Estadística ha actualizado los datos de compraventa de vivienda hasta el mes de septiembre confirmando la tendencia al alza de las operaciones que se están realizando en el mercado inmobiliario de Córdoba. Según la información publicada, la cifra de compraventas de viviendas en la provincia ha crecido un 16,4% en los nueve primeros meses del año, con 8.270 transacciones frente a las 7.104 del mismo periodo del año anterior. En septiembre, se produjeron 976 compraventas, un 10,9% más que en septiembre de 2024, cuando hubo 882. Del total de compraventas realizadas hasta septiembre, la mayoría corresponden al mercado de vivienda usada, un 78% del total, y apenas un 22% a vivienda nueva. En la misma línea, el 88% de las operaciones corresponden a vivienda libre, 7.283 frente a 987 de vivienda protegida, lo que da idea de la escasez de la oferta en el conjunto de la provincia.

En todas las modalidades

No obstante, si se comparan los datos con los del año anterior, el incremento se extiende a todas las modalidades, es decir, en lo que va de año se han vendido más viviendas usadas, pero también más nuevas que en 2024, siempre en menor proporción. Del mismo modo, se vendieron más viviendas libres y protegidas, por lo que el incremento es generalizado.

Una joven mira los precios de la vivienda en una inmobiliaria. / GERMÁN CABALLERO

Según los datos del INE, hasta septiembre se transmitieron en Córdoba 27.886 fincas, casi un 12% más que en el mismo periodo de 2024 en el que hubo 24.935 transmisiones. Del total, 6.035 eran fincas rústicas y 21.851 fincas urbanas. Dentro de las fincas urbanas, 13.481 transacciones corresponden a viviendas frente a 1.168 de solares y 7.202 de otras fincas urbanas.

Atendiendo al tipo de transmisión de las fincas, la compraventa representa el 61,3% de las operaciones realizadas en la provincia, donde se registraron además 3.131 transmisiones por herencia, un 41,1% más que en 2024, y 238 donaciones, un 15,5% más.