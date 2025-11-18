Cada colegio de Primaria de Córdoba tendrá un policía local como referente para formación y asesoramiento

Cada colegio de Córdoba contará con un agente de la Policía Local encargado de formar a los jóvenes mediante charlas y asesoramiento en temas como acoso, adicciones o absentismo, entre otros aspectos. En total, se prevé que próximamente haya 40 nuevos agentes tutores y 80 “en el corto-medio plazo”. Así lo ha anunciado este martes, en rueda de prensa, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca.

Para llevar a cabo esta tarea, en los próximos meses se impartirán dos cursos de entre 25 y 30 horas para formar a veinte agentes en cada uno de ellos como policías docentes. El objetivo es que, “en el corto-medio plazo”, dicha formación se extienda a otros cuarenta agentes, de modo que haya más de ochenta policías docentes en Córdoba, lo que supondría alrededor de un quinto de la plantilla y permitiría contar con uno por centro educativo, ha explicado Coca.

Características de la formación

Dicha enseñanza tendrá carácter voluntario y forma parte del programa de “modernización del cuerpo”, que busca que “más agentes se sumen a la iniciativa”, ha señalado el delegado. El curso tendrá una perspectiva “muy transversal” y abordará aspectos como “el desarrollo cognitivo del menor, el absentismo, las adicciones, el acoso o la movilidad, entre otros retos que tiene la red educativa”, tal y como ha detallado el oficial Mariano Martínez, encargado del diseño de la formación.

En las sesiones también se enseñará a los agentes a conectar con los jóvenes durante las charlas, a relacionarse con el profesorado y a atender a los cambios de los menores. Asimismo, se tendrán en cuenta las “diferentes realidades de cada distrito”, ha apuntado el agente Juan Jesús del Rey, citando como ejemplo el absentismo escolar, más presente en algunos puntos de Córdoba que en otros.

Para el jefe de la Policía Local, Juan Díaz, esta medida supondrá un “gran apoyo a la comunidad educativa” para atender al alumnado “de manera cercana y generando confianza” para resolver sus problemas. Todo ello se complementará con una serie de charlas, con el objetivo de fomentar “el respeto y la cohesión social”.

Cada vez más interesados

Coca ha destacado que la medida surge porque “cada vez más centros solicitan charlas de policías locales” y, actualmente, solo siete agentes cuentan con formación para ello. Para los próximos meses hay previstas una veintena de ponencias en los centros educativos, por lo que se ha visto la necesidad de ampliar esta labor, que se desarrollará exclusivamente en los colegios de Primaria. También se ofrecerá formación al profesorado en materia policial.

El delegado ha añadido que se está estudiando impartir otro tipo de formaciones a los agentes “en base a sus demandas”, como defensa personal.