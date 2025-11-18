Comercio ambulante
La carpa de Comacor anuncia la llegada de la Navidad en el Paseo de la Victoria de Córdoba
El espacio abrirá hasta esta semana y hasta el 6 de enero con una amplia oferta de regalos y más de 30 años de tradición
La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ultima el montaje de su tradicional Carpa Navideña, que ya se instala en el Paseo de la Victoria. El evento, que abrirá hasta el 6 de enero, se ha convertido en una cita habitual que anticipa el ambiente festivo en pleno centro de la ciudad.
La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 21 de noviembre. A partir de esa fecha, los distintos stands ofrecerán una amplia variedad de artículos destinados a todos los públicos, con propuestas orientadas a facilitar las compras navideñas a precios competitivos. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación de Mercados y Comercio.
Más de tres décadas de trayectoria
Con más de tres décadas de trayectoria, la Carpa Navideña de Comacor ha pasado por distintas ubicaciones hasta consolidarse como un clásico del calendario comercial cordobés. Además de su función como espacio de compras, el evento se ha convertido en un "punto de encuentro social y vecinal que contribuye a dinamizar la actividad del centro durante las semanas previas a la Navidad", explica Comacor en una nota de prensa.
En esta edición, Comacor mantiene su apuesta por un "formato accesible y cercano, reforzando una iniciativa que forma parte de la identidad comercial de la ciudad y que cada año atrae a miles de visitantes en busca de regalos, ambiente navideño y comercio local2.
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas