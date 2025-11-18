La carpa de Comacor anuncia la llegada de la Navidad en el Paseo de la Victoria de Córdoba

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ultima el montaje de su tradicional Carpa Navideña, que ya se instala en el Paseo de la Victoria. El evento, que abrirá hasta el 6 de enero, se ha convertido en una cita habitual que anticipa el ambiente festivo en pleno centro de la ciudad.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 21 de noviembre. A partir de esa fecha, los distintos stands ofrecerán una amplia variedad de artículos destinados a todos los públicos, con propuestas orientadas a facilitar las compras navideñas a precios competitivos. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación de Mercados y Comercio.

Más de tres décadas de trayectoria

Con más de tres décadas de trayectoria, la Carpa Navideña de Comacor ha pasado por distintas ubicaciones hasta consolidarse como un clásico del calendario comercial cordobés. Además de su función como espacio de compras, el evento se ha convertido en un "punto de encuentro social y vecinal que contribuye a dinamizar la actividad del centro durante las semanas previas a la Navidad", explica Comacor en una nota de prensa.

Trabajos para abrir esta semana la tradicional carpa navideña de Comacor en Córdoba. / CÓRDOBA

En esta edición, Comacor mantiene su apuesta por un "formato accesible y cercano, reforzando una iniciativa que forma parte de la identidad comercial de la ciudad y que cada año atrae a miles de visitantes en busca de regalos, ambiente navideño y comercio local2.