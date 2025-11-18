Bomberos de París analizan por segunda vez en Córdoba el sistema de autoprotección de la Mezquita-Catedral

Una delegación de altos mandos de la Brigada de Bomberos de París ha visitado la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer de cerca su sistema de autoprotección y las medidas aplicadas tras el incendio registrado el pasado 8 de agosto. Los responsables franceses han destacado la eficacia de los protocolos activados aquella noche y la adecuación del plan de salvaguarda del monumento.

La visita se enmarca en los encuentros que la Mezquita-Catedral mantiene con distintos cuerpos de bomberos nacionales e internacionales para compartir experiencias en la protección de bienes patrimoniales. La delegación parisina fue recibida por el deán-presidente Joaquín Alberto Nieva, junto a los responsables de seguridad del monumento, Agustín Moreno y Tomás Pajuelo, integrantes del Comité de Salvaguarda, explica el Cabildo de Córdoba en una nota de prensa.

Durante el recorrido, los mandos franceses conocieron los sistemas de detección, los accesos operativos, la sectorización del edificio y los nuevos procedimientos de evacuación implantados tras el incendio. El teniente coronel Nicolas Belain "subrayó la rapidez con la que se activaron los protocolos de emergencia el 8 de agosto y la claridad de la sectorización interna, que permite intervenir en un punto concreto sin comprometer otras zonas del conjunto monumental", asegura el Cabildo.

Trabajo previo

"La delegación destacó también la importancia del trabajo previo realizado por el Cabildo en materia de documentación técnica, planes de salvaguarda y simulacros periódicos, considerados esenciales para intervenir en edificios de alto valor histórico", continúa la nota.

Bomberos de París, en su segunda visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba para evaluar los sistemas de autoprotección puestos a prueba en el incendio del verano. / CÓRDOBA

Entre las medidas previstas, los mandos pusieron especial énfasis en la implantación del sistema de nebulización, que calificaron como la solución más eficaz para reducir el riesgo de propagación del fuego en un monumento de estas características. Según señalaron, esta tecnología permite una actuación rápida y localizada, respetuosa con la conservación del patrimonio y alineada con las mejores prácticas internacionales.

Incendio de Notre Dame

Los responsables parisinos explicaron además que, tras el incendio de Notre Dame en 2019, su cuerpo ha introducido mejoras en procedimientos de intervención, como accesos rápidos a cubiertas, actualización digital de zonas de riesgo y unidades especializadas en patrimonio capaces de movilizarse en minutos. A juicio de los visitantes, muchas de las medidas aplicadas en la Mezquita-Catedral coinciden con esos estándares internacionales.

El Cabildo agradeció la visita del cuerpo de bomberos de París, acompañado por representantes de los bomberos de Córdoba, y reiteró su compromiso con la conservación, la prevención y la seguridad integral del monumento, convencido de que la colaboración con instituciones de referencia contribuye a reforzar la protección de un bien patrimonial único.