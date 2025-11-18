Sucesos
Los bomberos de Córdoba apagan un pequeño incendio en la caja de contadores de un edificio de Ronda de los Tejares
Una mujer precisó el traslado al hospital en una UVI móvil en un percance ocurrido en la noche de este lunes
Efectivos de los bomberos de Córdoba, de Policía Local, Policía Nacional y una UVI móvil con equipo sanitario se desplazaron anoche a la calle Ronda de los Tejares para asistir en un incendio ocurrido en el cuadro de contadores del edificio sito en el número 36.
Según informan los bomberos, el fuego se circunscribió a la cajetilla de contadores, ubicados en la planta baja. El fuerte humo generado dio la voz de alarma y se sucedieron las llamadas al servicio de Emergencias 112, que tramitó el aviso desde las 22.30 horas.
Los bomberos pudieron apagar las llamas en pocos minutos y, en alrededor de una hora, el edificio quedó completamente ventilado gracias a la labor de este cuerpo. Se pidió a los vecinos que no saliesen de sus casas pero no fue necesario ningún desalojo.
Posteriormente, fue necesario trasladar al hospital a una mujer, aunque el 112 no ha podido precisar si a causa del humo, de las llamas o de otro motivo médico derivado de la tensión producida por el pequeño incendio.
