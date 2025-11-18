La Asociación Alzheimer Córdoba impulsa el proyecto Espacio Arte.

La Asociación Alzheimer Córdoba desarrolla desde septiembre de 2024 el proyecto Espacio Arte, un programa de talleres creativos que combina pintura emocional, actividades participativas y visitas culturales para mejorar el bienestar y la autoestima de sus usuarios. La iniciativa cuenta con la colaboración del artista voluntario Juanjo Garlo y del departamento terapéutico de la entidad.

El proyecto nació a partir de una propuesta del Colectivo de Artistas Por Córdoba Cultura y Arte, al que pertenece Garlo, que inició sus primeras colaboraciones con el centro de día tras una exposición homenaje a Julio Romero de Torres. En ese contexto, el artista se acercó a la Asociación San Rafael Alzheimer y otras demencias y planteó la participación de varios usuarios en una muestra colectiva. De aquella primera experiencia surgieron dos obras creadas por Amparo, Carmen y Pepi, hoy expuestas en la sede de la asociación.

Pintura y musicoterapia

Desde entonces, el programa se ha consolidado y ha tomado forma como Espacio Arte Alzheimer Córdoba, "un proyecto que durante los años 2024 y 2025 ha impulsado la creatividad a través de sesiones de pintura individual y grupal, visionado de audiovisuales, musicoterapia y actividades participativas", explica la asociación en una nota de prensa. El grupo está formado por 15 personas y todas las sesiones buscan reforzar la identidad, la autoestima y el bienestar emocional de los participantes.

A lo largo del proyecto se han realizado unas veinte obras pictóricas en el centro de día. Además, en diciembre de 2024 el grupo visitó el Patio Casa Natal Julio Romero de Torres, donde realizó un lienzo participativo, y en marzo de 2025 acudió a la exposición La mirada de Córdoba, del pintor y restaurador Rafael Martín Toril, en el Palacio de Viana. Todas estas actividades se complementan con la exposición continua de las obras en la sede oficial de Alzheimer Córdoba.

Dinamización artística

En octubre de 2025 se inició también la dinamización del espacio artístico en la residencia con la preparación de un mural con motivo del 25N, organizado como homenaje en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La asociación prepara nuevas actividades que formarán parte de la próxima exposición De colores es la primavera.

El proyecto incluye, además, la creación de audiovisuales para su difusión en redes sociales con el fin de reforzar la identidad de los usuarios y la participación en lienzos colaborativos. El artista Juanjo Garlo ha realizado varias donaciones de su colección Semillas estelares de Orión, cuya venta se destina íntegramente a beneficio de Alzheimer Córdoba.

Las actividades están coordinadas por el departamento terapéutico de la Asociación San Rafael Alzheimer y otras demencias, con la colaboración voluntaria de Garlo. La entidad ofrece más información en su canal de YouTube y en la plataforma ProyectoGarlo, donde se documentan las obras, procesos y actividades del Espacio Arte.