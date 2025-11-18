Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración

A la primera vez que llueve y pasa esto”, critican los vecinos. El agujero ha dejado al descubierto un pozo de, al menos, siete metros de profundidad

Imagen del socavón que ha aparecido en el aparcamiento de Valdeolleros. La zona ha sido acordonada por la Policía Local.

Imagen del socavón que ha aparecido en el aparcamiento de Valdeolleros. La zona ha sido acordonada por la Policía Local. / ADRIÁN RAMÍREZ

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

El paso de la borrasca Claudia por Córdoba sigue dejando incidencias y este martes ha aparecido un hundimiento de grandes dimensiones y profundidad en el aparcamiento de Valdeolleros. El agujero ha surgido apenas cinco meses después de la inauguración del espacio, por lo que los vecinos han criticado que “a la primera ocasión que llueve pasa esto”.

El desprendimiento se ha producido tras las intensas precipitaciones que dejó la borrasca, especialmente el pasado sábado, lo que ha provocado la aparición de este hueco en un recinto inaugurado a finales de junio. Según ha informado la delegación de Inclusión, Accesibilidad, Movilidad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, el hundimiento ha dejado al descubierto un antiguo pozo que “se encontraba soterrado a unos cuatro metros de la cota actual del terreno” y del que no se tenía conocimiento.

Imagen del socavón de Valdeolleros.

Imagen del socavón de Valdeolleros. / A. J. GONZÁLEZ

Una zona mal tapada

A la zona se ha desplazado personal de Emacsa que, a través de una arqueta y con una cámara, ha comprobado que el pozo tiene “como mínimo siete metros de profundidad”. También han señalado que es “relativamente reciente” y que el colapso se debe a que “se debió cubrir mal” cuando la parcela se convirtió en solar.

"Cada vez dura menos el asfaltado"

Desde la asociación de vecinos de Valdeolleros, su portavoz, Francisco Gea, critica que aparezcan este tipo de hundimientos “apenas cinco meses después de su inauguración” y, además, “en la primera ocasión que llueve con fuerza”. “Cada vez dura menos el asfaltado”, ha lamentado, para citar seguidamente como ejemplo varias calles del centro, como Virgen de las Angustias o Alfaros, donde el material volverá a ser sustituido al no soportar el tráfico rodado.

Imagen del socavón que ha aparecido en el aparcamiento de Valdeolleros.

Imagen del socavón que ha aparecido en el aparcamiento de Valdeolleros. / A. J. GONZÁLEZ

En este sentido, Gea ha señalado que la borrasca ha “abierto aún más” algunos de los baches y hundimientos ya presentes en el barrio. También ha mostrado su preocupación ante la “promesa de asfaltado” en diferentes puntos de la zona, por si vuelve a presentar problemas poco tiempo después.

La Policía Local, en colaboración con la delegación de Infraestructuras, ha acordonado y vallado el área afectada y espera iniciar próximamente y “con urgencia” los trabajos para “comprobar el alcance de la actuación necesaria para reparar el aparcamiento”, aunque por el momento no hay fecha estimada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
  2. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  3. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  4. La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
  5. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  6. La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
  7. Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
  8. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas

Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración

Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración

Las Jornadas de Patrimonio Barroco se centran en Francisco Hurtado por el 300º aniversario de su fallecimiento

Las Jornadas de Patrimonio Barroco se centran en Francisco Hurtado por el 300º aniversario de su fallecimiento

La compraventa de viviendas crece en Córdoba un 16,4% hasta septiembre por el tirón de los inmuebles usados

La compraventa de viviendas crece en Córdoba un 16,4% hasta septiembre por el tirón de los inmuebles usados

Córdoba de noche: los rincones más bonitos para hacer fotos cuando cae el sol

Córdoba de noche: los rincones más bonitos para hacer fotos cuando cae el sol

El PP aprueba en solitario el presupuesto municipal de Córdoba para 2026

El PP aprueba en solitario el presupuesto municipal de Córdoba para 2026

El guitarrista cordobés Paco Peña lleva por primera vez el flamenco al Duomo de Florencia

El guitarrista cordobés Paco Peña lleva por primera vez el flamenco al Duomo de Florencia

Córdoba supera las 145.000 vacunas de la gripe tras la primera jornada sin cita

Córdoba supera las 145.000 vacunas de la gripe tras la primera jornada sin cita

La carpa de Comacor anuncia la llegada de la Navidad en el Paseo de la Victoria

La carpa de Comacor anuncia la llegada de la Navidad en el Paseo de la Victoria
Tracking Pixel Contents