Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración

El paso de la borrasca Claudia por Córdoba sigue dejando incidencias y este martes ha aparecido un hundimiento de grandes dimensiones y profundidad en el aparcamiento de Valdeolleros. El agujero ha surgido apenas cinco meses después de la inauguración del espacio, por lo que los vecinos han criticado que “a la primera ocasión que llueve pasa esto”.

El desprendimiento se ha producido tras las intensas precipitaciones que dejó la borrasca, especialmente el pasado sábado, lo que ha provocado la aparición de este hueco en un recinto inaugurado a finales de junio. Según ha informado la delegación de Inclusión, Accesibilidad, Movilidad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, el hundimiento ha dejado al descubierto un antiguo pozo que “se encontraba soterrado a unos cuatro metros de la cota actual del terreno” y del que no se tenía conocimiento.

Imagen del socavón de Valdeolleros. / A. J. GONZÁLEZ

Una zona mal tapada

A la zona se ha desplazado personal de Emacsa que, a través de una arqueta y con una cámara, ha comprobado que el pozo tiene “como mínimo siete metros de profundidad”. También han señalado que es “relativamente reciente” y que el colapso se debe a que “se debió cubrir mal” cuando la parcela se convirtió en solar.

"Cada vez dura menos el asfaltado"

Desde la asociación de vecinos de Valdeolleros, su portavoz, Francisco Gea, critica que aparezcan este tipo de hundimientos “apenas cinco meses después de su inauguración” y, además, “en la primera ocasión que llueve con fuerza”. “Cada vez dura menos el asfaltado”, ha lamentado, para citar seguidamente como ejemplo varias calles del centro, como Virgen de las Angustias o Alfaros, donde el material volverá a ser sustituido al no soportar el tráfico rodado.

Imagen del socavón que ha aparecido en el aparcamiento de Valdeolleros. / A. J. GONZÁLEZ

En este sentido, Gea ha señalado que la borrasca ha “abierto aún más” algunos de los baches y hundimientos ya presentes en el barrio. También ha mostrado su preocupación ante la “promesa de asfaltado” en diferentes puntos de la zona, por si vuelve a presentar problemas poco tiempo después.

La Policía Local, en colaboración con la delegación de Infraestructuras, ha acordonado y vallado el área afectada y espera iniciar próximamente y “con urgencia” los trabajos para “comprobar el alcance de la actuación necesaria para reparar el aparcamiento”, aunque por el momento no hay fecha estimada.