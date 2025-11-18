La 4ª New Gaming Experience reunirá a 50 empresas y centros formativos en el Campus de Rabanales de Córdoba

La cuarta edición de la New Gaming Experience, bajo el lema Talento y futuro, se celebrará el 21 de noviembre en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales. La jornada reunirá a medio centenar de empresas, universidades y centros formativos vinculados a la tecnología, la informática, la robótica, la educación y el arte digital, y ofrecerá actividades abiertas al público con inscripción gratuita. Este martes se ha presentado esta New Gaming Experience en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.

El evento se consolida como uno de los principales puntos de encuentro entre jóvenes talentos, profesionales del sector tecnológico y la industria del videojuego en Andalucía. A lo largo del día se desarrollarán ponencias, exposiciones, zonas interactivas y actividades de networking, con la participación de especialistas de distintas áreas del ámbito digital.

Presentación

En relación con esta propuesta, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, ha afirmado que “este evento se consolida como uno de los principales puntos de encuentro entre el talento joven, la industria tecnológica y el mundo del videojuego en Andalucía”.

Autoridades y organizadores en la presentación de la cuarta edición de la New Gaming Experience, que se celebrará en el Campus de Rabanales el 21 de noviembre. / CÓRDOBA

Según Alguacil, “en su cuarta edición esta propuesta reunirá a más de 50 empresas, centros formativos y universidades vinculadas a la tecnología, la informática, la robótica, la educación y el arte digital”.

Alguacil ha estado acompañada por Sebastián Ventura, vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba y por Olga Reus y Miguel Vázquez, representantes de la empresa New Gaming, promotora del evento.

Programación

El programa de conferencias se abrirá con la intervención de María Nieto Fajardo y su ponencia Gaming para la transformación: talento, ciudad y creatividad digital. El Departamento de Ciberseguridad de la Guardia Civil abordará los nuevos desafíos en seguridad digital y la catedrática María Dolores Redel presentará el proyecto I-Sense, centrado en realidad virtual y empatía. También participarán profesionales del emprendimiento tecnológico como José Álvaro Ruiz (BlakIA-Tech) y representantes del ámbito educativo y artístico, entre ellos Lorena Ruiz López (Esada) y el colectivo Woman Digital, que ofrecerá la charla Mujeres al borde del bug final.

Uno de los momentos más esperados será el encuentro con los creadores de contenido Zequio y Rebeca Vilches, referentes de la escena gamer nacional, que compartirán su experiencia y participarán en un Meet & Greet con los asistentes.

La programación de tarde incluirá actividades participativas, como el concurso ¿Cuánto sabes sobre videojuegos?, con premios para los ganadores, y sesiones dedicadas al diseño y al desarrollo de videojuegos con la intervención de profesionales como Adrián Calvo Fernández (Mediatonic | Epic Games) y Arturo Cáceres Arias (3DGoblinDev).

El cierre de la jornada correrá a cargo de la pianista y compositora Elesky, que ofrecerá un concierto de clausura junto a una ponencia sobre el papel de la música en la experiencia del jugador. La actividad está dirigida a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad, así como a profesionales y empresas relacionadas con la tecnología y la innovación digital. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de los formularios disponibles en la web y las redes sociales del evento.