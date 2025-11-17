Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera

El temporal ya ha dejado más de 140 litros en cinco días

Una persona fotografía el paso del río Guadalquivir bajo el Puente Romano, tras las intensas lluvias de la borrasca Claudia.

Una persona fotografía el paso del río Guadalquivir bajo el Puente Romano, tras las intensas lluvias de la borrasca Claudia. / A. J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Los últimos coletazos de la borrasca Claudia han dejado este lunes más de 9,1 litros por metro cuadrado en Córdoba, según la última actualización de la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet), además de 24,2 litros en Fuente Palmera. Todo ello en una jornada en la que se activó hasta las 14.00 horas el aviso amarillo en la Campiña y la Subbética por fuertes precipitaciones.

Por franjas horarias, en la capital las lluvias se han concentrado entre las 10.00 y las 14.00 horas, siendo el tramo de 12.00 a 13.00 el más intenso, con 4,0 litros por metro cuadrado.

En la provincia, las precipitaciones se han centrado en el sur y el oeste. Además de los mencionados 24,2 litros en Fuente Palmera, en Aguilar de la Frontera se han registrado 9,6 litros, y en La Rambla, 6,6 litros.

Una familia bajo la lluvia en Córdoba este sábado.

Una familia bajo la lluvia en Córdoba este sábado. / Manuel Murillo

Balance de Claudia

La borrasca Claudia ha dejado importantes precipitaciones durante cuatro jornadas consecutivas tanto en Córdoba capital como en la provincia. El día más lluvioso fue el sábado, cuando en la estación meteorológica del aeropuerto se recogieron 74,2 litros, 53,1 de ellos en la franja horaria de las 18 a las 24 horas, según los datos publicados por la Aemet en su página web. El viernes se contabilizaron 21,9 litros, el jueves 29,2 mientras que ayer domingo fue la jornada en la que menos llovió, con 6,9 litros.

Previsión de la Aemet para Córdoba.

Previsión de la Aemet para Córdoba. / CÓRDOBA

Esto, sumado a los 9,1 de hoy, deja un total de 141,3 litros en apenas cinco días.

Previsión para el martes

Un grupo de turistas en el Puente Romano protegiéndose de la lluvia este sábado.

Un grupo de turistas en el Puente Romano protegiéndose de la lluvia este sábado. / Manuel Murillo

Para mañana martes, la Aemet espera en Córdoba cielos en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente norte. No hay avisos meteorológicos previstos.

Córdoba prepara otra exposición de gran formato: será de la época romana y tendrá piezas del Louvre

Córdoba busca ya meteorólogos 'municipales' mientras continúan las críticas a la Aemet

Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y un nuevo aviso amarillo

Los presupuestos municipales de Córdoba para 2026 encaran su recta final: este martes, pleno extraordinario

Los incendios calcinaron 498 hectáreas en Córdoba este año, menos que en 2024 pero aún muy por encima de la media

