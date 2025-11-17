El tiempo
Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera
El temporal ya ha dejado más de 140 litros en cinco días
Los últimos coletazos de la borrasca Claudia han dejado este lunes más de 9,1 litros por metro cuadrado en Córdoba, según la última actualización de la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet), además de 24,2 litros en Fuente Palmera. Todo ello en una jornada en la que se activó hasta las 14.00 horas el aviso amarillo en la Campiña y la Subbética por fuertes precipitaciones.
Por franjas horarias, en la capital las lluvias se han concentrado entre las 10.00 y las 14.00 horas, siendo el tramo de 12.00 a 13.00 el más intenso, con 4,0 litros por metro cuadrado.
En la provincia, las precipitaciones se han centrado en el sur y el oeste. Además de los mencionados 24,2 litros en Fuente Palmera, en Aguilar de la Frontera se han registrado 9,6 litros, y en La Rambla, 6,6 litros.
Balance de Claudia
La borrasca Claudia ha dejado importantes precipitaciones durante cuatro jornadas consecutivas tanto en Córdoba capital como en la provincia. El día más lluvioso fue el sábado, cuando en la estación meteorológica del aeropuerto se recogieron 74,2 litros, 53,1 de ellos en la franja horaria de las 18 a las 24 horas, según los datos publicados por la Aemet en su página web. El viernes se contabilizaron 21,9 litros, el jueves 29,2 mientras que ayer domingo fue la jornada en la que menos llovió, con 6,9 litros.
Esto, sumado a los 9,1 de hoy, deja un total de 141,3 litros en apenas cinco días.
Previsión para el martes
Para mañana martes, la Aemet espera en Córdoba cielos en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente norte. No hay avisos meteorológicos previstos.
