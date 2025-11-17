Justicia
El Tribunal Militar Central acuerda la apertura de juicio oral por la muerte de dos militares en Cerro Muriano
El procedimiento afecta al capitán y al teniente responsables directos del ejercicio, así como a un teniente coronel y un comandante
La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha dictado un auto con fecha de 14 de septiembre por el que se ordena la apertura de juicio oral contra cuatro miembros del Ejército relacionados con el fallecimiento del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León durante un ejercicio de instrucción desarrollado en la base de Cerro Muriano el 23 de diciembre de 2023, según ha adelantado Radio Córdoba.
El auto confirma la conclusión del sumario y establece un plazo de cinco días para que las partes personadas, incluida la Fiscalía, presenten sus escritos de conclusiones provisionales. Una vez recibidas, el tribunal fijará la fecha para el inicio del juicio oral.
La investigación fue cerrada de forma oficial el pasado 10 de septiembre. Hay que recordar que inicialmente fueron investigados ocho mandos del Ejército por su presunta relación con estos hechos. Avanzada la instrucción, el juez procesó a seis mandos y, finalmente, la causa fue sobreseída respecto a dos de ellos.
