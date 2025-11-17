Boletín informativo
Aquí te traemos los titulares que definen hoy la actualidad informativa de Córdoba
El impulso de la FP ligada a la Base Logística. la creación de un servicio de meteorológica municipal y la derrota del Córdoba CF abren la actualidad informativa en el arranque de semana
La semana en Córdoba comienza con tres focos de interés. Por un lado, la Formación Profesional se consolida como pilar clave para las empresas auxiliares vinculadas a la Base Logística, que ya recurren a los institutos para cubrir perfiles altamente especializados en mecanizado, mantenimiento o logística. En paralelo, las discrepancias entre el alcalde José María Bellido y la Aemet a causa del aviso por la borrasca Claudia han acabado con el anuncio municipal de crear un servicio propio de meteorología. Y, por último, ya en el ámbito deportivo, el Córdoba CF vivió una noche amarga en El Arcángel (1-3), frenando su buena racha tras un partido condicionado por la lluvia y las expulsiones.
- Las empresas auxiliares de la Base Logística del Ejército ya se nutren de los institutos de Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia un "servicio de meteorología propio" del Ayuntamiento tras la respuesta de la Aemet
- El Córdoba CF se ahoga ante el oportunismo del Deportivo en El Arcángel
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los futuros edificios tendrán puntos de recarga y más seguridad ante el fuego
- Los cernícalos condicionan la nueva zona verde del Campo Santo de los Mártires en Córdoba
- David Galadí, investigador en astronomía de la UCO:«El Trío Ibérico de Eclipses es algo que ocurre una vez cada mil años»
- Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
- Un encuentro en Córdoba abordará la implantación de la IA en la Cámara de Cuentas
Provincia
- Bomberos de la Diputación de Córdoba realizan una veintena de intervenciones por el paso de la borrasca Claudia en la provincia
- La Guardia Civil detiene al autor de los disparos en Puente Genil y no descarta nuevas detenciones
- Sabor a Córdoba cierra sus puertas con el aplauso de los empresarios participantes: "Repetiremos seguro"
Campo
España
- El empresario que colaboró con "la fontanera del PSOE": "García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo"
- El juez Peinado archiva la causa contra la secretaria general de Presidencia tras interrogarla sobre la asesora de Begoña Gómez
Deportes
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
