Aquí te traemos los titulares que definen hoy la actualidad informativa de Córdoba

El impulso de la FP ligada a la Base Logística. la creación de un servicio de meteorológica municipal y la derrota del Córdoba CF abren la actualidad informativa en el arranque de semana

La semana en Córdoba comienza con tres focos de interés. Por un lado, la Formación Profesional se consolida como pilar clave para las empresas auxiliares vinculadas a la Base Logística, que ya recurren a los institutos para cubrir perfiles altamente especializados en mecanizado, mantenimiento o logística. En paralelo, las discrepancias entre el alcalde José María Bellido y la Aemet a causa del aviso por la borrasca Claudia han acabado con el anuncio municipal de crear un servicio propio de meteorología. Y, por último, ya en el ámbito deportivo, el Córdoba CF vivió una noche amarga en El Arcángel (1-3), frenando su buena racha tras un partido condicionado por la lluvia y las expulsiones.

  1. El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
  2. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  3. La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
  4. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  5. La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
  6. Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
  7. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  8. La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento

¿Un último arreón? ¿O aún tenemos agua para rato? Estas son las horas en las que habrá lluvias hoy en Córdoba

David Galadí, investigador en astronomía de la UCO: «El Trío Ibérico de Eclipses es algo que ocurre una vez cada mil años»

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 17 de noviembre de 2025

Los futuros edificios tendrán puntos de recarga y más seguridad ante el fuego

La BLET revoluciona la Formación Profesional en Córdoba con la promesa de la empleabilidad

Los cernícalos condicionan la nueva zona verde del Campo Santo de los Mártires

Las empresas auxiliares de la Base Logística del Ejército ya se nutren de los institutos de Córdoba

