Aquí te traemos los titulares que definen hoy la actualidad informativa de Córdoba

La semana en Córdoba comienza con tres focos de interés. Por un lado, la Formación Profesional se consolida como pilar clave para las empresas auxiliares vinculadas a la Base Logística, que ya recurren a los institutos para cubrir perfiles altamente especializados en mecanizado, mantenimiento o logística. En paralelo, las discrepancias entre el alcalde José María Bellido y la Aemet a causa del aviso por la borrasca Claudia han acabado con el anuncio municipal de crear un servicio propio de meteorología. Y, por último, ya en el ámbito deportivo, el Córdoba CF vivió una noche amarga en El Arcángel (1-3), frenando su buena racha tras un partido condicionado por la lluvia y las expulsiones.

