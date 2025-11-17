Estos son los finalistas de la Copa España Creativa Córdoba 2025

La Asociación España Creativa ha elegido los 18 proyectos finalistas que competirán por la Copa España Creativa Córdoba 2025, que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba, en un evento coorganizado con la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, que ejerce de ciudad anfitriona y ocupa, además, la Presidencia de la Red.

La Copa España Creativa se celebra en el marco del X Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España y reconoce proyectos que impulsan la transformación, divididos en tres categorías: modalidad A (ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes), B (municipios de menos de 50.000 habitantes), C (territorios) y D (empresas, universidades, entidades no lucrativas y emprendedores).

Creatividad e Innovación Económica-Tecnológica

Ayuntamiento de Valladolid. Agencia de Innovación IdeVaLaboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León

Diputación de Álava. Fundación Mobility Lab Vitoria-GasteizInnovation Lab y Espacio de Datos

Consultoría INNOVARTE. Craft & Design Lab CÓRDOBA INSPIRA

I.E.S. Infanta Elena (Jumilla, Murcia). MinecraftArte: Promoción del patrimonio contra el abandono escolar

Creatividad e Innovación Cultural-Artística

Ayto. de La Rinconada (Sevilla) Congreso Nacional de Periodismo Cultural “Homenaje a Manuel Chaves Nogales” 2025

Ayto. de Quinto (Zaragoza) Reconstruyendo la historia de Quinto

Ayto. de Paredes de Nava (Palencia) Museo de los Cuentos y la Ciencia

Red de Ciudades Cervantinas (Madrid) La creatividad de gestionar un legado universal

Emprendedor Ginés Haro (Sevilla) El Club de los Raros

Emprendedor Daniel Ruz (Montilla) Arte Viva, Mujeres en Acción

Club para la UNESCO Córdoba El patrimonio para la transformación social: desde y hacia la comunidad

Asociación Mojo de Caña (Delegación Córdoba) Julio Romero de Torres – Tableaux Vivants

Creatividad e Innovación Social-Territorial(medioambiental)

Ayto. de Viladecans (Barcelona). Programa Fans del Green Leaf Viladecans 2025

Ayto. de Villarcayo de la Merindad. (Burgos) Centro Intergeneracional Encarnación Bustillo (CIEBS)

Ayto. de Montilla (Córdoba), El barrio que quieres

Ayto. de Medina de Rioseco (Valladolid).Creación del Cinturón Verde-Azul en la Ciudad de los Almirantes

Fundación Patricia García Gómez (Zamora). Del barro a la innovación: raíces que inspiran futuro

Asoc. Bientratar Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos (Telde, Gran Canaria) . EMPAPADOS

La presentación de los proyectos será la tarde del viernes 21 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, y continuará la mañana del sábado 22, desde las 10.00 horas, en la Sala Julio Romero de Torres del Palacio de Congresos.

La gala de entrega de premios será en el Auditorio Embajadores de este espacio, el mismo sábado a las 19.30 horas, dentro del III Festival Flamenco. La entrada es libre y grgratuitaegistrándose en este enlace.