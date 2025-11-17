Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUVENTUD

Estos son los finalistas de la Copa España Creativa Córdoba 2025

El encuentro se celebra el 21 y 22 de noviembre en el Palacio de Congresos

Fachada del Palacio de Congresos, donde se celebrará el encuentro.

Fachada del Palacio de Congresos, donde se celebrará el encuentro. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Asociación España Creativa ha elegido los 18 proyectos finalistas que competirán por la Copa España Creativa Córdoba 2025, que se celebrará  los días 21 y 22 de noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba, en un evento coorganizado con la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, que ejerce de ciudad anfitriona y ocupa, además, la Presidencia de la Red.

La Copa España Creativa se celebra en el marco del X Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España y reconoce proyectos que impulsan la transformación, divididos en tres categorías: modalidad A (ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes), B (municipios de menos de 50.000 habitantes), C (territorios) y D (empresas, universidades, entidades no lucrativas y emprendedores).

Creatividad e Innovación Económica-Tecnológica

  • Ayuntamiento de Valladolid. Agencia de Innovación IdeVaLaboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León
  • Diputación de Álava. Fundación Mobility Lab Vitoria-GasteizInnovation Lab y Espacio de Datos
  • Consultoría INNOVARTE. Craft & Design Lab CÓRDOBA INSPIRA
  • I.E.S. Infanta Elena (Jumilla, Murcia). MinecraftArte: Promoción del patrimonio contra el abandono escolar

Creatividad e Innovación Cultural-Artística

  • Ayto. de La Rinconada (Sevilla) Congreso Nacional de Periodismo Cultural “Homenaje a Manuel Chaves Nogales” 2025
  • Ayto. de Quinto (Zaragoza) Reconstruyendo la historia de Quinto
  • Ayto. de Paredes de Nava (Palencia) Museo de los Cuentos y la Ciencia
  • Red de Ciudades Cervantinas (Madrid) La creatividad de gestionar un legado universal
  • Emprendedor Ginés Haro (Sevilla) El Club de los Raros
  • Emprendedor Daniel Ruz (Montilla) Arte Viva, Mujeres en Acción
  • Club para la UNESCO Córdoba El patrimonio para la transformación social: desde y hacia la comunidad
  • Asociación Mojo de Caña (Delegación Córdoba) Julio Romero de Torres – Tableaux Vivants

Creatividad e Innovación Social-Territorial(medioambiental)

  • Ayto. de Viladecans (Barcelona). Programa Fans del Green Leaf Viladecans 2025
  • Ayto. de Villarcayo de la Merindad. (Burgos) Centro Intergeneracional Encarnación Bustillo (CIEBS)
  • Ayto. de Montilla (Córdoba), El barrio que quieres
  • Ayto. de Medina de Rioseco (Valladolid).Creación del Cinturón Verde-Azul en la Ciudad de los Almirantes
  • Fundación Patricia García Gómez (Zamora). Del barro a la innovación: raíces que inspiran futuro
  • Asoc. Bientratar Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos (Telde, Gran Canaria) . EMPAPADOS

La presentación de los proyectos será la tarde del viernes 21 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, y continuará la mañana del sábado 22, desde las 10.00 horas, en la Sala Julio Romero de Torres del Palacio de Congresos.

La gala de entrega de premios será en el Auditorio Embajadores de este espacio, el mismo sábado a las 19.30 horas, dentro del III Festival Flamenco. La entrada es libre y grgratuitaegistrándose en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
  2. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  3. La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
  4. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  5. La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
  6. Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
  7. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  8. La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento

Córdoba busca ya meteorólogos 'municipales' mientras continúan las críticas a la Aemet

Córdoba busca ya meteorólogos 'municipales' mientras continúan las críticas a la Aemet

Así es el protocolo que ya funciona en Córdoba ante las fuertes lluvias, las rachas de viento y el calor extremo

Así es el protocolo que ya funciona en Córdoba ante las fuertes lluvias, las rachas de viento y el calor extremo

Construcor y Junta de Andalucía analizan el proyecto de presupuestos andaluces 2026 para Córdoba

Construcor y Junta de Andalucía analizan el proyecto de presupuestos andaluces 2026 para Córdoba

Estos son los finalistas de la Copa España Creativa Córdoba 2025

Estos son los finalistas de la Copa España Creativa Córdoba 2025

150 agentes de viajes argentinos conocen en primera persona la oferta turística de Córdoba

150 agentes de viajes argentinos conocen en primera persona la oferta turística de Córdoba

Siete patios de Córdoba exponen 100 imágenes del barrio de San Lorenzo realizadas por el fotógrafo Juan Luis Seco

Siete patios de Córdoba exponen 100 imágenes del barrio de San Lorenzo realizadas por el fotógrafo Juan Luis Seco

La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba

La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba

Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenecidad en el Zoo de Córdoba

Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenecidad en el Zoo de Córdoba
Tracking Pixel Contents