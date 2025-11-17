JUVENTUD
Estos son los finalistas de la Copa España Creativa Córdoba 2025
El encuentro se celebra el 21 y 22 de noviembre en el Palacio de Congresos
La Asociación España Creativa ha elegido los 18 proyectos finalistas que competirán por la Copa España Creativa Córdoba 2025, que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba, en un evento coorganizado con la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, que ejerce de ciudad anfitriona y ocupa, además, la Presidencia de la Red.
La Copa España Creativa se celebra en el marco del X Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España y reconoce proyectos que impulsan la transformación, divididos en tres categorías: modalidad A (ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes), B (municipios de menos de 50.000 habitantes), C (territorios) y D (empresas, universidades, entidades no lucrativas y emprendedores).
Creatividad e Innovación Económica-Tecnológica
- Ayuntamiento de Valladolid. Agencia de Innovación IdeVaLaboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León
- Diputación de Álava. Fundación Mobility Lab Vitoria-GasteizInnovation Lab y Espacio de Datos
- Consultoría INNOVARTE. Craft & Design Lab CÓRDOBA INSPIRA
- I.E.S. Infanta Elena (Jumilla, Murcia). MinecraftArte: Promoción del patrimonio contra el abandono escolar
Creatividad e Innovación Cultural-Artística
- Ayto. de La Rinconada (Sevilla) Congreso Nacional de Periodismo Cultural “Homenaje a Manuel Chaves Nogales” 2025
- Ayto. de Quinto (Zaragoza) Reconstruyendo la historia de Quinto
- Ayto. de Paredes de Nava (Palencia) Museo de los Cuentos y la Ciencia
- Red de Ciudades Cervantinas (Madrid) La creatividad de gestionar un legado universal
- Emprendedor Ginés Haro (Sevilla) El Club de los Raros
- Emprendedor Daniel Ruz (Montilla) Arte Viva, Mujeres en Acción
- Club para la UNESCO Córdoba El patrimonio para la transformación social: desde y hacia la comunidad
- Asociación Mojo de Caña (Delegación Córdoba) Julio Romero de Torres – Tableaux Vivants
Creatividad e Innovación Social-Territorial(medioambiental)
- Ayto. de Viladecans (Barcelona). Programa Fans del Green Leaf Viladecans 2025
- Ayto. de Villarcayo de la Merindad. (Burgos) Centro Intergeneracional Encarnación Bustillo (CIEBS)
- Ayto. de Montilla (Córdoba), El barrio que quieres
- Ayto. de Medina de Rioseco (Valladolid).Creación del Cinturón Verde-Azul en la Ciudad de los Almirantes
- Fundación Patricia García Gómez (Zamora). Del barro a la innovación: raíces que inspiran futuro
- Asoc. Bientratar Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos (Telde, Gran Canaria) . EMPAPADOS
La presentación de los proyectos será la tarde del viernes 21 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, y continuará la mañana del sábado 22, desde las 10.00 horas, en la Sala Julio Romero de Torres del Palacio de Congresos.
La gala de entrega de premios será en el Auditorio Embajadores de este espacio, el mismo sábado a las 19.30 horas, dentro del III Festival Flamenco. La entrada es libre y grgratuitaegistrándose en este enlace.
