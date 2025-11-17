Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Córdoba presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto municipal de 2026

El grupo socialista rechaza las cuentas por los recortes en igualdad, dependencia y educación, y critica el incremento de las subvenciones directas

Antonio Hurtado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El PSOE de Córdoba registrará una enmienda a la totalidad al presupuesto municipal de 2026. El portavoz socialista, Antonio Hurtado, considera que las cuentas “suponen un reparto injusto” y denuncia recortes en áreas sociales esenciales como igualdad, dependencia, mayores y educación.

Hurtado sostiene que su grupo “jamás aprobará” unas cuentas que reducen un 22,5% el presupuesto de la Delegación de Igualdad y recortan en un 26,45 % la aportación municipal a la dependencia, pasando de 4,9 millones a 3,6 millones de euros. También critica que la aportación conjunta entre la Junta de Andalucía y el copago disminuya un 6,94%, con más de 4.000 personas pendientes del servicio. Además, la Delegación de Mayores baja un 3 % y los gastos de Protección Civil se reducen un 11,62%, hasta los 544.665 euros.

En materia educativa, el socialista lamenta un descenso del 7,26% en el presupuesto de la Concejalía de Educación e Infancia. La Delegación de Colegios baja un 10,88% —casi 400.000 euros menos— y el mantenimiento de los centros educativos cae un 25,26%, lo que supone una reducción cercana a los dos millones de euros.

Hurtado también critica la disminución del 30% en las partidas destinadas al Casco Histórico y la falta de impulso al anunciado plan director de arbolado. Según afirma, se trata de unos presupuestos “con menos inversiones y más subvenciones clientelares”, que no refuerzan los servicios públicos ni la asistencia social.

El portavoz socialista denuncia que las subvenciones previstas alcanzan un récord de 22,2 millones de euros y que las otorgadas sin concurrencia competitiva representan ya el 35% del total, llegando a 5,8 millones. A su juicio, la mayoría absoluta del equipo de gobierno permite “un reparto injusto de los recursos municipales, beneficiando a sus afines mediante subvenciones y contratos de patrocinio, mientras los servicios se deterioran por falta de recursos”.

