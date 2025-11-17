AYUNTAMIENTO
Así es el protocolo que ya funciona en Córdoba ante las fuertes lluvias, las rachas de viento y el calor extremo
El Ayuntamiento establece el orden de pasos a seguir y las medidas a tomar cuando la ciudad se enfrenta a un fenómeno meteorológico adverso
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes lo que se ha dado a conocer como "Plan local de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos del municipio de Córdoba", PLR-FMA 2025 por sus siglas. Lo que establece este protocolo, elaborado por Protección Civil, es el sistema de actuación a ejecutar desde el Ayuntamiento si se producen lluvias intensas, viento, calor extremo o tormentas. Es decir, se protocolizan las actuaciones de preparación, respuesta y recuperación cuando la Aemet (organismo competente en este asunto, aunque el Ayuntamiento prepare ahora su propio servicio meteo) activa un aviso ante alguno o varios de estos fenómenos.
Estructura operativa
Este protocolo establece una estructura operativa que se inicia cuando se recibe la alerta (de la Aemet o también del servicio de emergencias). Una vez recibida, se debe convocar el comité técnico operativo (CTO) en un máximo de 30 minutos y la dirección de este plan determina la situación operativa, que puede ser SO-0 (emisión de decreto de preemergencia) o SO-1 (declarar la emergencia).
A partir de aquí, el gabinete de información deberá dar traslado a la población según los niveles establecidos: N0 (atención), N1 (preparación), N2 (emergencia preventiva) y N3 (el más alto). Mientras ocurre todo esto, el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) estará en reserva si la situación operativa es 0 o se activará plenamente si es 1 (según gravedad).
Horizontes temporales y qué hacer en cada uno de ellos
- Preparación inicial (72 horas): se confirma el tipo de fenómeno, se elabora un cronograma y se emite aviso a todos los servicios. Por ejemplo, se pide a Emacsa programar la limpieza prioritaria de imbornales, a Parques y Jardines se le pide revisar el arbolado singular o a Aucorsa se le dice que revise sus rutas. Se dará aviso también a bomberos y a Protección Civil. El gabinete de información también puede empezar a informar a la población.
- Prealerta operativa (48 horas): se valoran cierres preventivos de espacios, Infraestructuras asegura lonas o andamios, Policía y bomberos establecen un plan de perímetros y Servicios Sociales empieza a preparar refugios climáticos. Ya actúa el Cecopal y el gabinete de información sigue informando a la población.
- Preemergencia-situación operativa 0 (24 horas): se emite el decreto de preemergencia, se cierran parques y jardines (si hay rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora o previsión de lluvia acumulada de 40 litros en 12 horas). Emacsa prepara ya equipos de bombeo, se refuerzan turnos en bomberos y Parques y Jardines y Movilidad se encarga de señalizar puntos críticos. De nuevo, se informa desde el gabinete de comunicación.
- Inicio del episodio adverso: se declara emergencia si fuera necesario, se activa el Cecopal, se elabora un informe de situación cada dos-cuatro horas y se priorizan las incidencias. Esa prioridad viene marcada de la siguiente forma: riesgo vital-servicios esenciales-movilidad principal- daño material. Como medidas habituales se habla, entre otras cosas, de cortar viales inundables, cerrar parques, suspender actividad en la vía pública o desvíos de Aucorsa.
- Recuperación y evaluación: se restablecen los servicios básicos, Sadeco inicia la limpieza de las zonas afectadas y se emite un informe de daños.
¿Cuándo y por qué decreta la Aemet los avisos?
Los umbrales son orientativos, pero los avisos de la Aemet se decretan de la siguiente manera:
- Lluvia: aviso amarillo con previsión de que caigan más de 15 litros en un hora o 40 en 12 horas. Naranja si son más de 30 litros en una hora o más de 80 en 12 horas. Y rojo si se prevén más de 60 litros en una hora o más de 120 en 12 horas.
- Viento: aviso amarillo con ráfagas de más de 70 kilómetros por hora; naranja con más de 90 kilómetros y rojo con más de 100-110.
- Calor: aviso amarillo cuando se prevé que se superen los 38 grados, naranja si se pasa de los 40 y rojo si se esperan más de 44 grados.
