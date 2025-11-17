Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AYUNTAMIENTO

Así es el protocolo que ya funciona en Córdoba ante las fuertes lluvias, las rachas de viento y el calor extremo

El Ayuntamiento establece el orden de pasos a seguir y las medidas a tomar cuando la ciudad se enfrenta a un fenómeno meteorológico adverso

Los bomberos aseguran una zona con varios árboles caídos tras el paso de la borrasca Claudia.

Los bomberos aseguran una zona con varios árboles caídos tras el paso de la borrasca Claudia. / Manuel Murillo

Noelia Santos

Córdoba

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes lo que se ha dado a conocer como "Plan local de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos del municipio de Córdoba", PLR-FMA 2025 por sus siglas. Lo que establece este protocolo, elaborado por Protección Civil, es el sistema de actuación a ejecutar desde el Ayuntamiento si se producen lluvias intensas, viento, calor extremo o tormentas. Es decir, se protocolizan las actuaciones de preparación, respuesta y recuperación cuando la Aemet (organismo competente en este asunto, aunque el Ayuntamiento prepare ahora su propio servicio meteo) activa un aviso ante alguno o varios de estos fenómenos.

Estructura operativa

Este protocolo establece una estructura operativa que se inicia cuando se recibe la alerta (de la Aemet o también del servicio de emergencias). Una vez recibida, se debe convocar el comité técnico operativo (CTO) en un máximo de 30 minutos y la dirección de este plan determina la situación operativa, que puede ser SO-0 (emisión de decreto de preemergencia) o SO-1 (declarar la emergencia).

A partir de aquí, el gabinete de información deberá dar traslado a la población según los niveles establecidos: N0 (atención), N1 (preparación), N2 (emergencia preventiva) y N3 (el más alto). Mientras ocurre todo esto, el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) estará en reserva si la situación operativa es 0 o se activará plenamente si es 1 (según gravedad).

A.J.González Córdoba Efectos de la borrasca Claudia sobre el río Guadalquivir lluvia temporal

Así baja el río Guadalquivir a su paso por Córdoba tras el paso de la borrasca Claudia. / A. J. GONZÁLEZ

Horizontes temporales y qué hacer en cada uno de ellos

  • Preparación inicial (72 horas): se confirma el tipo de fenómeno, se elabora un cronograma y se emite aviso a todos los servicios. Por ejemplo, se pide a Emacsa programar la limpieza prioritaria de imbornales, a Parques y Jardines se le pide revisar el arbolado singular o a Aucorsa se le dice que revise sus rutas. Se dará aviso también a bomberos y a Protección Civil. El gabinete de información también puede empezar a informar a la población.
  • Prealerta operativa (48 horas): se valoran cierres preventivos de espacios, Infraestructuras asegura lonas o andamios, Policía y bomberos establecen un plan de perímetros y Servicios Sociales empieza a preparar refugios climáticos. Ya actúa el Cecopal y el gabinete de información sigue informando a la población.
  • Preemergencia-situación operativa 0 (24 horas): se emite el decreto de preemergencia, se cierran parques y jardines (si hay rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora o previsión de lluvia acumulada de 40 litros en 12 horas). Emacsa prepara ya equipos de bombeo, se refuerzan turnos en bomberos y Parques y Jardines y Movilidad se encarga de señalizar puntos críticos. De nuevo, se informa desde el gabinete de comunicación.
  • Inicio del episodio adverso: se declara emergencia si fuera necesario, se activa el Cecopal, se elabora un informe de situación cada dos-cuatro horas y se priorizan las incidencias. Esa prioridad viene marcada de la siguiente forma: riesgo vital-servicios esenciales-movilidad principal- daño material. Como medidas habituales se habla, entre otras cosas, de cortar viales inundables, cerrar parques, suspender actividad en la vía pública o desvíos de Aucorsa.
  • Recuperación y evaluación: se restablecen los servicios básicos, Sadeco inicia la limpieza de las zonas afectadas y se emite un informe de daños.

¿Cuándo y por qué decreta la Aemet los avisos?

Los umbrales son orientativos, pero los avisos de la Aemet se decretan de la siguiente manera:

  • Lluvia: aviso amarillo con previsión de que caigan más de 15 litros en un hora o 40 en 12 horas. Naranja si son más de 30 litros en una hora o más de 80 en 12 horas. Y rojo si se prevén más de 60 litros en una hora o más de 120 en 12 horas.
  • Viento: aviso amarillo con ráfagas de más de 70 kilómetros por hora; naranja con más de 90 kilómetros y rojo con más de 100-110.
  • Calor: aviso amarillo cuando se prevé que se superen los 38 grados, naranja si se pasa de los 40 y rojo si se esperan más de 44 grados.

TEMAS

