Los presupuestos municipales de Córdoba para 2026 encaran su recta final con el primer pleno para su aprobación

El pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en sesión extraordinaria, aprobará mañana los presupuestos municipales de 2026, que encaran su recta definitiva para poder entrar en vigor el 1 de enero. El pleno municipal tomará conocimiento este martes 18 de noviembre del dictamen de la Comisión Permanente de Economía, Hacienda y Administración sobre las cuentas locales para el año que viene, en la que será la primera sesión por la que tengan que pasar los presupuestos.

A partir de esta aprobación inicial, se abrirá un periodo de alegaciones de 15 días hábiles. Tras esto, el gobierno local deberá resolver dichas alegaciones para, ya sí, dar luz verde definitiva a las cuentas, algo que se espera que ocurra en un pleno a celebrar en la última semana de diciembre.

Enmienda a la totalidad del PSOE

Hoy mismo, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de estos presupuestos, al entender que suponen "un reparto injusto" y que existen "recortes en áreas sociales esenciales como igualdad, dependencia, mayores y educación", según ha dicho su portavoz, Antonio Hurtado.

Las cifras principales de los presupuestos de Córdoba

El presupuesto municipal (correspondiente al Ayuntamiento de Córdoba, los organismos autónomos, el Consorcio de la Orquesta y Sadeco) asciende a 595,7 millones de euros de ingresos y prevé 594,9 millones en gastos, lo que supone un crecimiento del 1,45% respecto al presupuesto del año anterior. Solo las cuentas del Ayuntamiento en solitario serán de 444,2 millones en ingresos, 0,21% más que en 2025, de los que 133 millones se destinarán al pago de la plantilla municipal.

En el capítulo de gastos de más de 422 millones, la cantidad mayor se dedicará a sufragar gastos corrientes de la administración local, es decir, los gastos habituales y necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, 403.938.344,84 euros y a los bienes corrientes y servicios, 149.592.382 euros, seguida de los gastos de personal que suponen el 30% del total.

Inversiones para 2026

En la presentación de estos presupuestos, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde delegada de Hacienda, Blanca Torrent, avanzaron que en 2026 habrá un endeudamiento del Ayuntamiento de Córdoba de 22 millones e inversiones superiores a los 30 millones de euros. De ellos, 13,5 millones van a ser gestionados directamente por las delegaciones municipales y 16,8 millones en transferencias de capital que van a empresas y a los organismos autónomos del Ayuntamiento. A estos, hay que sumar los 12 millones del fondos EDIL que se destinará al proyecto Edilquivir, centrado en los barrios del entorno del río.

Entre los proyectos que están previstos destacan la construcción de 948 VPO (12,4 millones de inversión); 6,9 millones en ayudas al autoempleo; 2,5 millones para completar los parques del anillo verde; 1,5 millones para la nueva zona verde de Campo Santo de los Mártires, entre otros. Además, las empresas municipales recibirán inyecciones de crédito (10,5 millones en general), como los 2,8 millones de Aucorsa.