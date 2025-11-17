Los polígonos de Córdoba resisten al paso de la borrasca Claudia

El paso de la borrasca Claudia dejó intensas precipitaciones en Córdoba, incluidos los polígonos industriales. Por suerte, los negocios y la infraestructura han resistido las lluvias sin sufrir apenas daños.

El secretario técnico de los empresarios de Las Quemadas, Juan Ávila, celebra que en el polígono “no ha habido daños de relevancia”. Sí se formaron balsas de agua y alguna empresa ha levantado hoy la persiana con pequeñas acumulaciones, provocadas principalmente por goteras. Sin embargo, “ninguna empresa ha sufrido inundaciones ni daños relevantes”, ha recalcado Ávila.

Las acumulaciones de agua se registraron principalmente en vías como la calle Simón Carpintero, debido a que “dos o tres imbornales no funcionaron correctamente”, explica el representante del polígono, aunque no precisa si se debe “a falta de mantenimiento o a que llovió demasiado”.

Respecto a los accesos, comenta que tampoco han sufrido daños, más allá de la formación de balsas de agua durante la tarde del sábado y de la acumulación de barro entre el domingo y la primera hora del lunes. “Este polígono está en una zona elevada y no hay arroyos que afecten, salvo en la zona baja por donde discurre el arroyo Rabanales”, por lo que los efectos de este tipo de trombas se reducen, incide Ávila.

Polígono industrial de la Torrecilla-Amargacena en Córdoba, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Los polígonos industriales de Amargacena y La Torrecilla tampoco han sufrido daños de relevancia tras el paso de la borrasca Claudia. Los accesos, comenta Rafael Sandoval, de Apreama, han “respondido bien” a las lluvias y los empresarios han podido continuar su actividad con “normalidad” este lunes. Señala que ninguno de sus asociados “ha reportado daños destacables” y que, al igual que en Las Quemadas, pese a que en algunos puntos se acumuló una lámina de agua de alrededor de diez centímetros, las empresas no se vieron afectadas. Tampoco se registraron caídas de árboles ni postes eléctricos en la zona.