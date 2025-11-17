Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balance del temporal

Los polígonos de Córdoba resisten al paso de la borrasca Claudia

Más allá de acumulaciones de agua en distintas vías, ningún negocio ha reportado daños destacables

Un vehículo circula por una calle inundada de Córdoba.

Un vehículo circula por una calle inundada de Córdoba. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El paso de la borrasca Claudia dejó intensas precipitaciones en Córdoba, incluidos los polígonos industriales. Por suerte, los negocios y la infraestructura han resistido las lluvias sin sufrir apenas daños.

El secretario técnico de los empresarios de Las Quemadas, Juan Ávila, celebra que en el polígono “no ha habido daños de relevancia”. Sí se formaron balsas de agua y alguna empresa ha levantado hoy la persiana con pequeñas acumulaciones, provocadas principalmente por goteras. Sin embargo, “ninguna empresa ha sufrido inundaciones ni daños relevantes”, ha recalcado Ávila.

Las acumulaciones de agua se registraron principalmente en vías como la calle Simón Carpintero, debido a que “dos o tres imbornales no funcionaron correctamente”, explica el representante del polígono, aunque no precisa si se debe “a falta de mantenimiento o a que llovió demasiado”.

Respecto a los accesos, comenta que tampoco han sufrido daños, más allá de la formación de balsas de agua durante la tarde del sábado y de la acumulación de barro entre el domingo y la primera hora del lunes. “Este polígono está en una zona elevada y no hay arroyos que afecten, salvo en la zona baja por donde discurre el arroyo Rabanales”, por lo que los efectos de este tipo de trombas se reducen, incide Ávila.

Noticias relacionadas y más

Polígono industrial de la Torrecilla-Amargacena en Córdoba, en una imagen de archivo.

Polígono industrial de la Torrecilla-Amargacena en Córdoba, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Los polígonos industriales de Amargacena y La Torrecilla tampoco han sufrido daños de relevancia tras el paso de la borrasca Claudia. Los accesos, comenta Rafael Sandoval, de Apreama, han “respondido bien” a las lluvias y los empresarios han podido continuar su actividad con “normalidad” este lunes. Señala que ninguno de sus asociados “ha reportado daños destacables” y que, al igual que en Las Quemadas, pese a que en algunos puntos se acumuló una lámina de agua de alrededor de diez centímetros, las empresas no se vieron afectadas. Tampoco se registraron caídas de árboles ni postes eléctricos en la zona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
  2. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  3. La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
  4. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  5. La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
  6. Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
  7. La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento
  8. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas

Aquí tienes el resumen informativo de hoy con las principales noticias de Córdoba

Aquí tienes el resumen informativo de hoy con las principales noticias de Córdoba

Así ha sido el paso de Claudia por los barrios de Córdoba: Villarrubia y Trassierra se llevan la peor parte

Así ha sido el paso de Claudia por los barrios de Córdoba: Villarrubia y Trassierra se llevan la peor parte

Los polígonos de Córdoba resisten al paso del temporal

Los polígonos de Córdoba resisten al paso del temporal

La UNED celebra sus 40 años de presencia en Córdoba

La UNED celebra sus 40 años de presencia en Córdoba

Policía Nacional y Asociación Down, dos entidades “amigas” que se unen por una causa solidaria

Policía Nacional y Asociación Down, dos entidades “amigas” que se unen por una causa solidaria

Córdoba busca ya meteorólogos 'municipales' mientras continúan las críticas a la Aemet

Córdoba busca ya meteorólogos 'municipales' mientras continúan las críticas a la Aemet

Así es el protocolo que ya funciona en Córdoba ante las fuertes lluvias, las rachas de viento y el calor extremo

Así es el protocolo que ya funciona en Córdoba ante las fuertes lluvias, las rachas de viento y el calor extremo

Construcor y Junta de Andalucía analizan el proyecto de presupuestos andaluces 2026 para Córdoba

Construcor y Junta de Andalucía analizan el proyecto de presupuestos andaluces 2026 para Córdoba
Tracking Pixel Contents