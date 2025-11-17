Los mantones en seda pintada a mano de las cordobesas Martinezz entran en la lista global de Karen Haller

Los mantones y pañuelos en seda natural de las creadoras cordobesas Ana Fimia Martínez y Rafi P. Martínez han sido incluidos en la lista internacional de regalos navideños elaborada por Karen Haller, referente mundial en psicología del color. Su firma, Martinezz, es la única española seleccionada entre artistas de todo el mundo, un logro que proyecta la artesanía cordobesa más allá de nuestras fronteras.

La selección forma parte de la Christmas gift list 2025 del fenómeno editorial The little book of colour, un libro traducido a catorce idiomas y convertido en referencia global sobre el impacto del color en las emociones y en el diseño. Para este listado, Haller elige trabajos que destacan por su uso expresivo del color y por su elaboración completamente artesanal. En la edición de 2025 figuran 17 propuestas de distintos países; Martinezz es la única española y la única que trabaja con textiles pintados a mano.

Un gran impulso

Ana Fimia Martínez y Rafi P. Martínez explican que aún asimilan la noticia: para ellas, que la autora británica se haya fijado en su trabajo supone “un impulso enorme para seguir avanzando”. Ambas trabajan por encargo, prestando especial atención a los gustos de quien lucirá cada pieza. Sus diseños parten siempre de la seda natural, “un tejido que permite que la pintura al agua se expanda como una acuarela y dé lugar a efectos únicos”, señala Fimia Martínez.

Ana Fimia Martínez y Rafi P. Martínez, creadoras cordobesas de los mantones y pañuelos en seda natural. / CÓRDOBA

En sus procesos emplean técnicas tradicionales orientales como la guta, el batik —una de las más antiguas del mundo— o el plegado japonés del shibori, que generan formas y transiciones de color irrepetibles. Sus mantones, además, incorporan remates en croché o flecado clásico andaluz, elaborados con hilo de seda o cuquillo, un detalle que aporta calidez y un sello muy cordobés a cada pieza.

El trabajo conjunto de ambas creadoras se caracteriza por unir oficio, sensibilidad y una interpretación muy personal del color. Ana se ocupa de la tela, las texturas y la expansión de las tintas, mientras que Rafi, técnico superior de Artes Aplicadas y especializada en pintura al óleo, aporta el trazo más minucioso y los detalles finos. Sus creaciones, que puede verse en la cuenta @martinezz_arteenseda, reflejan una artesanía que mantiene la esencia del trabajo hecho a mano y que encaja con la tradición textil cordobesa, donde la paciencia, el mimo y el color han tenido siempre un lugar destacado.

El reconocimiento internacional llega, además, con un matiz simbólico: Martinezz toma su nombre del apellido materno que ambas comparten, una coincidencia que habla de raíces, herencias y vínculos familiares. Y ahora, con su inclusión en esta lista global, esas raíces viajan desde Córdoba hacia el mundo, mostrando una artesanía local capaz de dialogar con la escena creativa internacional.