Las lluvias dan paso esta semana a las primeras heladas en Córdoba

La borrasca Claudia se despide de Córdoba dejando tras de sí las intensas lluvias registradas durante el fin de semana y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan ya a nuevos cambios en la provincia. Según avanza este lunes, las temperaturas se desplomarán en los próximos días, dando paso a las primeras heladas.

Antes de que eso suceda, hoy se esperan unas últimas precipitaciones y la probabilidad es del 100% hasta el mediodía. Entre las 12.00 y las 18.00 horas, el porcentaje descenderá hasta el 75%, y en las las últimas horas de la jornada esa probabilidad desaparecerá.

A partir de mañana martes, se abrirá un nuevo paréntesis donde predominarán el sol y los cielos nubosos, y la ausencia de precipitaciones. La probabilidad más elevada de lluvia para esta semana se espera el domingo, 23 de noviembre, cuando será del 25% en la capital.

En cuanto a las temperaturas, este lunes se ha anunciado una máxima de 16 grados centígrados, que se elevará hasta los 19 grados mañana martes. El resto de la semana, los termómetros se mantendrán por debajo de ese registro. La máxima más baja se espera el próximo sábado, cuando no superará los 12 grados en la ciudad de Córdoba.

Por otro lado, la Aemet prevé hoy una mínima de 8 grados, aunque de momento la temperatura más baja del lunes se ha alcanzado a la 1.00 de la madrugada, cuando se han anotado 12 grados. En los próximos días, el termómetro seguirá bajando hasta los 0 grados anunciados para el sábado.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

El norte de la provincia, bajo cero

En otras localidades cordobesas, la evolución del tiempo será similar esta semana. Así, Lucena espera su mínima más baja también el sábado, cuando marcará 1 grado. La máxima más alta se registrará mañana martes, con 16 grados centígrados. En Cabra, el termómetro no descenderá de los 2 grados que se esperan para el viernes y el sábado, y la máxima más alta tendrá lugar mañana martes, con 17 grados centígrados.

En el norte, en Pozoblanco, los termómetros se pondrán en negativo el próximo sábado, cuando bajarán a -1 grado. La máxima no excederá de los 15 grados anunciados para mañana martes. En Villanueva de Córdoba se espera aún más frío. La Aemet ha anunciado -1 grado el sábado y la máxima no excederá los 14 grados previstos para mañana martes y para el miércoles.