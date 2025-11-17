José Delgado, el cordobés campeón nacional de Tetris: "La clave es reconocer patrones y mucha práctica"

El cordobés José Delgado (32 años) se proclamó campeón el pasado sábado en la final nacional de Red Bull Tetris® y representará a España en la final mundial, junto a representantes de otros 60 países, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Dubái. Es Informático, de la Fuensanta, pero vive en Madrid y se dedica a la consultoría. Empezó a jugar al Tetris con apenas dos años de edad tras un regalo de cumpleaños de su madre. Desde entonces, ya no pudo parar.

¿Cómo te sientes con la victoria?

Estoy encantado, la verdad. Fue una sorpresa muy grande porque la final fue muy reñida, muy reñida. Se decidió todo literalmente en el último segundo, en la última pieza que puse. Entonces fue una sorpresa muy grande y no sabía que había ganado cuando terminamos. Ahora estoy con muchas ganas de irme a Dubái, que parece un sueño, irte a otra parte del mundo a jugar al Tetris.

¿Cuándo jugaste por primera vez al Tetris y cómo esto se convirtió en lo que es ahora para ti?

Mis padres siempre han sido jugones y cuando yo tenía dos añitos, creo que fue para mi cumpleaños, me regaló mi madre una maquinita de esas grises de pilas de botón antiguas y tenía el Tetris, y empecé a jugar. Conforme he ido creciendo, ya sea en la consola, en el ordenador, siempre estaba jugando, de vez en cuando me echaba una partida, y así toda la vida. A mí me gusta mucho competir en todo lo que puedo, en videojuegos, en deporte, por pasarlo bien, conocer gente, competir, sin más pretensión que esa. Hace un par de años Red Bull montó un torneo solo a nivel nacional donde participé y lo gané también y ya después me presenté a esto: hubo un clasificatorio durante el verano, fui a la final a ver qué pasaba y me la acabé llevando. Fue casi que de casualidad.

¿Entonces no ibas con la idea de ganar?

Yo siempre he intentado buscar estas cosas, torneos y competir de una forma o de otra. Y me gusta mucho eso, formar parte de ello. Entonces al final yo no iba con la pretensión de llevármelo y ganar; yo fui allí por eso: conozco gente, nos juntamos de vez en cuando, fui a encontrarme con ellos y al final fui pasando rondas y llegué a la final.

El cordobés José Delgado al momento de proclamarse campeón de la final nacional de Red Bull Tetris. / CÓRDOBA

¿Cómo te preparas para competir a este nivel?

Para este torneo en concreto tenemos que jugar con un mando de videoconsola, y yo estoy acostumbrado a jugar en el ordenador con teclado, entonces he tenido que dedicarle tiempo a acostumbrarme. Todas las tardes libres, cada vez que tengo un ratito, jugar y practicar estrategias, que son propias de cada versión del juego, las que tenía Red Bull en este caso. Yo intento practicar y he notado progreso estos días, pero ya es algo que llevo haciendo tantos años que me resulta tan automatizado que al final es quitarte un poquito el polvo y recordar, porque es como montar en bici, no se te olvida.

¿Qué habilidades consideras más importantes para competir? ¿Rapidez, precisión, mentalidad…?

Yo lo que digo siempre es que el Tetris es un juego de reconocer el patrón, de ver qué forma tiene el tablero y las piezas que tú has puesto en el tablero, qué siluetas forman en él. Y ya, de tanta práctica y de tanta experiencia, sabes automáticamente, sin pensar, que cuando viene tal pieza, encaja aquí o allí. No tienes que perder tiempo, lo haces sin pensar y te limitas simplemente a ejecutar y no pensar mucho. No creo que sea algo que requiera talento, yo no tengo más talento que nadie, es simplemente eso: práctica y ya está.

¿Y hay alguna estrategia personal que nunca falla?

Yo creo que intentar tener las menos cosas posibles en la cabeza, porque en este juego al final hay estrategias que montas con el tablero y las piezas, pero yo intento siempre dejarme espacio en la cabeza para estar tranquilo y para no estar 100% pensando, y fluir más en vez de estar a todo y en el momento que me falle algo sentirme perdido. Prefiero irme a lo sencillo, a lo que sale solo, y no intentar hacer todo lo posible perfecto, sino ir a lo que sé hacer, hacerlo bien, e intentar que sea el otro el que se arriesgue.

¿Qué significa para ti representar a España en la final mundial?

Que parece una película, parece un sueño, gente de más de 60 países que vamos a estar ahí juntos, que es de todas partes del mundo. Yo iré allí, intentaré pasar las rondas que pueda y pasármelo bien, y disfrutar de esos días, que va a ser seguramente un evento súper grande y espectacular, y disfrutar muchísimo porque al final es una oportunidad que me la ha brindado jugar al Tetris, que es lo que llevo jugando toda la vida, lo que hago en mi tiempo libre porque me gusta, y al final me he encontrado con esto y es algo increíble.

¿Has estudiado ya quiénes serán tus rivales?

Sí, ya se han hecho finales en la mayoría de países, pero de los países con más jugadores y con más tradición se ven caras conocidas, caras de otros torneos y los países así más grandes como Estados Unidos, muchos países de Europa, Francia, Inglaterra, hay jugadores con mucho nivel. Será muy difícil, pero al mismo tiempo es algo muy bonito por la gente que ya vas conociendo, gente con la que ya hablo por internet desde hace mucho tiempo, y con la que tengo esa pasión en común, poderlos ver en persona va a ser algo muy guay, desde luego.

¿Qué supondría para ti ganar?

Sería increíble. La final del último día en Dubái, con un montón de drones en el aire iluminándose con las piezas mientras juegas, eso, llegar a la final sería algo insuperable. Ya no te digo ni ganarla. El hecho de estar en la final, el hecho de ir es un regalo y una experiencia increíble.

¿Tienes algún objetivo a largo plazo en el gaming competitivo?

Yo seguiré toda la vida porque es lo que me gusta. He participado en muchos torneos de videojuegos diferentes, de diferentes géneros y me gusta mucho el ambiente competitivo y superarme a mí mismo. Es algo que seguiré haciendo hasta que muera.