Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 17 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Muestra de cine social
Sesión ‘La mirada de Pepe Larios: horizontes verdes’
Tendrán lugar las proyecciones de los documentales Cantos de Batalla, de Carlos Gómez; Tigre es Yaguareté, del colectivo Left hand rotation; La marcha del liquen, de Tania Ximena; The untranslatable forest, de Iván Miguel & Andy Camou, y Brujas, de Cesare Maglioni.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella, 5.
19.00 a 21.00 horas.
‘Lunes flamencos’
Recital de Omar Fernández
El ciclo Lunes flamencos de la Fundación Caja Rural del Sur acoge el recital solista del guitarrista Omar Fernández. Entrada gratuita hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Centro Cultural José Luis García Palacios.
La Radio, 1.
20.00 horas.
Real Academia
Sesión pública
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba celebrará sesión pública con una conferencia y visita a la exposición 5 maestros cordobeses del siglo XX a cargo de Miguel C. Clementson Lope. Entrada libre según aforo.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
18.00 horas.
Presentación libro
‘Versos flamencos que enamoran’
El salón de actos del Palacio de la Merced será escenario de la presentación del libro Versos que enamoran, de Francisco José Moreno Lucena.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Plaza de Colón, 15.
18.00 horas.
Exposición fotografía
‘Los latidos del silencio’
Luis González Palma, destacado fotógrafo guatemalteco residente en Córdoba y ganador de la XII Edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, expone una selección de sus obras hasta el 30 de noviembre.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales, s/n.
De 11.00 a 18.00 horas.
Exposición
‘Iluminaciones del Arte Guadamecí’
Se trata de una muestra monográfica del maestro artesano y artista Jorge Centofanti, testimonio visual del proceso creativo de Centofanti, donde el cuero, tradicionalmente usado para revestimientos y arcones, se convierte en vibrantes obras de arte.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Torrijos, 10.
10.00 a 14.00 horas.
