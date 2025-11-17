Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición

Un homenaje al fotógrafo cordobés Juan Luis Seco inmortalizará 100 de sus imágenes en el barrio de San Lorenzo

Siete patios expondrán sus fotografías entre el 22 y 23 de noviembre en horario de mañana

Presentación de la exposición homenaje al fotógrafo cordobés fallecido, Juan Luis Seco.

Presentación de la exposición homenaje al fotógrafo cordobés fallecido, Juan Luis Seco. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Córdoba

Los días 22 y 23 de noviembre, siete patios del Barrio de San Lorenzo de Córdoba cubrirán sus padres y sus rejas con un centenar de imágenes del fotógrafo cordobés Juan Luis Seco, fallecido repentinamente el pasado mes de julio.

La exposición se podrá visitar en horario de 10.30 a 14.00 en los patios de Guzmanas, 4 y 7; Jesús del Calvario, 16; Álvaro Rodríguez, 11; San Juan de Palomares, 8 y 11; y Pastora, 2.

"Inmortalizar el sueño"

Es un homenaje hecho por familiares y amigos, en colaboración con la Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento, que pretende "inmortalizar el sueño" que Juan Luis Seco tenía para estas fechas y que ya se venía gestando antes de su fallecimiento: el de organizar una exposición en los patios cordobeses "que reflejara todo el esplendor y colorido que tienen los patios en el mayo cordobés", ha explicado el propietario de Guzmanas 7, Óscar Rubio, durante la presentación de la muestra.

"Estoy seguro de que no va a ser de la calidad que él querría, pero tiene todo nuestro amor y cariño", ha señalado Rubio, que también ha agradecido a los vecinos de los patios que, "de forma desinteresada", expondrán las imágenes, y a los familiares por cederlas.

La teniente de alcalde delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, ha destacado la gran calidad fotográfica de Seco y su generosidad como persona.

