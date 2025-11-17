Exposición
Un homenaje al fotógrafo cordobés Juan Luis Seco inmortalizará 100 de sus imágenes en el barrio de San Lorenzo
Siete patios expondrán sus fotografías entre el 22 y 23 de noviembre en horario de mañana
Los días 22 y 23 de noviembre, siete patios del Barrio de San Lorenzo de Córdoba cubrirán sus padres y sus rejas con un centenar de imágenes del fotógrafo cordobés Juan Luis Seco, fallecido repentinamente el pasado mes de julio.
La exposición se podrá visitar en horario de 10.30 a 14.00 en los patios de Guzmanas, 4 y 7; Jesús del Calvario, 16; Álvaro Rodríguez, 11; San Juan de Palomares, 8 y 11; y Pastora, 2.
"Inmortalizar el sueño"
Es un homenaje hecho por familiares y amigos, en colaboración con la Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento, que pretende "inmortalizar el sueño" que Juan Luis Seco tenía para estas fechas y que ya se venía gestando antes de su fallecimiento: el de organizar una exposición en los patios cordobeses "que reflejara todo el esplendor y colorido que tienen los patios en el mayo cordobés", ha explicado el propietario de Guzmanas 7, Óscar Rubio, durante la presentación de la muestra.
"Estoy seguro de que no va a ser de la calidad que él querría, pero tiene todo nuestro amor y cariño", ha señalado Rubio, que también ha agradecido a los vecinos de los patios que, "de forma desinteresada", expondrán las imágenes, y a los familiares por cederlas.
La teniente de alcalde delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, ha destacado la gran calidad fotográfica de Seco y su generosidad como persona.
