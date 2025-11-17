Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 17 de noviembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 18 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Morillas Gijón
La Inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio La Salud.
Cecilia Blázquez Moreno
La Inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio San Rafael.
Antonio Jiménez Rodríguez
La Inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio San Rafael.
Manuel Molina Molina
La Inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio Fuensanta.
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas