Las empresas auxiliares de la Base Logística del Ejército ya se nutren de los institutos de Córdoba

No solo la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) se va a nutrir de los alumnos de FP de los institutos cordobeses. También lo harán las empresas privadas que se están instalando en Córdoba al calor del megaproyecto. Muchas de ellas necesitan perfiles muy específicos de trabajadores formados.

Ángela Bonilla, técnico en Recursos Humanos de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E Group), explica a CÓRDOBA que «vemos con muy buenos ojos la nueva oferta de FP vinculada a la BLET, que responde en gran medida a las necesidades reales de la industria». En este caso, los ciclos de Mecanizado, Soldadura y Calderería, Diseño y Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, Transporte y Logística, Mantenimiento Electrónico, Fabricación y Montaje, y los relacionados con Mantenimiento y Automoción de Vehículos son especialmente relevantes para la actividad de la empresa, según destaca.

"Muchos puestos por cubrir"

El perfil de Mecanizado es el más crítico para Escribano, agrega Bonilla, tanto por su peso en la producción como por la dificultad de encontrar este tipo de profesionales. «Gracias a la colaboración con centros de formación como el IES Zoco, de donde proceden muchos de nuestros trabajadores, estamos encontrando talento, pero aún queda mucho por crecer y muchos puestos por cubrir», afirma.

Chencho Martínez

En el caso de Indra, las necesidades actuales pasan por contratar a más de 70 profesionales. Los perfiles más demandados son técnicos especializados de alta cualificación, en concreto, técnicos de montaje y soldadura, de pruebas, calidad y control de producción. También necesita ingenieros de sistemas. Actualmente hay escasez de profesionales en perfiles de pruebas de radiofrecuencia, de montaje o de inspección de calidad en la provincia cordobesa. También es complejo encontrar profesionales que puedan adaptarse a trabajos que requieren turnos rotativos, según explica la empresa.

Tess Defence, para sostener el VCR 8x8 Dragón

Adrián Sánchez, responsable de la oficina de Tess Defence en Córdoba, asegura que la empresa mantiene una plantilla consolidada en la provincia, donde desarrolla su actividad junto al Ejército de Tierra en la oficina de gestión del sostenimiento de los vehículos VCR 8x8 Dragón. Este proyecto se apoya en un equipo altamente cualificado, compuesto en su mayoría por ingenieros egresados de la Universidad de Córdoba. El éxito alcanzado se debe, en gran medida, a la estrecha colaboración que Tess mantiene con el Consejo Social de la Universidad y con Fundecor, lo que ha permitido que la compañía duplicase su plantilla en el último año, alcanzando cerca de 20 profesionales, con previsiones de continuar creciendo a un ritmo sostenido en el corto plazo.

Además, con la entrega de los vehículos al Ejército, Tess está impulsando el desarrollo de su área de mantenimiento. Para ello, la empresa ha iniciado un proceso de búsqueda de perfiles tanto de profesionales que hayan desarrollado su carrera en el ámbito militar como de estudiantes de FP interesados en el sector de la defensa. En este contexto, la empresa está colaborando con personal de Educación en la FP Dual, con el objetivo de facilitar que estudiantes puedan realizar su formación práctica en la compañía.