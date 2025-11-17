Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Denuncian una nueva agresión "con insultos y gritos" a una médica en Córdoba

El Sindicato Médico de la provincia convoca una concentración en el centro de salud de Santa Rosa tras el caso

Una protesta por una agresión sanitaria en Córdoba, en una imagen de archivo.

Una protesta por una agresión sanitaria en Córdoba, en una imagen de archivo. / Sánchez Moreno

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Sindicato Médico de Córdoba convoca una concentración de repulsa el próximo viernes 21 de noviembre a las 10.00 horas en las puertas del centro de salud de Santa Rosa, tras la última agresión verbal sufrida por una médica de familia de este centro el pasado jueves 13. En este nuevo episodio, un paciente mostró una actitud extremadamente agresiva, con insultos, gritos y descalificaciones hacia la profesional afecta. Aunque no hubo violencia física, "la tensión vivida fue considerable, y estos hechos reflejan una realidad cada vez más preocupante en el ámbito sanitario", asegura el sindicato.

El espectro de agresiones a los profesionales sanitarios es muy amplio, y se ceba especialmente con el colectivo médico, en particular con las mujeres facultativas, aseguran. "Desde la violencia pasiva que se soporta a diario —sobrecarga asistencial, falta de medios, presión constante— hasta las agresiones verbales y físicas, la situación es insostenible". Para el sindicato, "lo que no debe ser amplio es el espectro de tolerancia hacia ninguno de estos modos de violencia: tolerancia cero frente a las agresiones a profesionales sanitarios", declara.

Para el Sindicayp Médico esta violencia no es un fenómeno aislado, "es un síntoma más de un sistema sanitario cada día más disfuncional, que se suma a otros problemas como la epidemia de burnout que afecta al colectivo médico", tal y como ha puesto de manifiesto el reciente Estudio Ikerburn.

Denunciar, una acción fundamental

"El futuro es preocupante, porque seguimos sin ver una voluntad política real para abordar los problemas estructurales que están dañando los cimientos de nuestra sanidad pública", afirman desde el Sindicato Médico de Córdoba y recuerdan "que no hay justificación alguna para una agresión, pero sí sobran los motivos para exigir a políticos y gestores que actúen con responsabilidad y valentía ante el deterioro del sistema sanitario".

Asimismo, han recordado a todos los profesionales que denunciar las agresiones es fundamental, y que contarán con nuestro apoyo, asesoramiento y acompañamiento legal en cada caso.

A esta concentración están invitados la delegada de Salud de Córdoba, María Jesús Botella Serrano, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, y el resto de organizaciones sindicales, así como "todos aquellos ciudadanos que también están preocupados por el deterioro del sistema sanitario público".

TEMAS

