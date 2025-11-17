Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gaming

El cordobés José Delgado se proclama campeón de la final nacional de Red Bull Tetris

Con esta victoria, el cordobés se gana el billete a Dubái, donde representará a España en la final mundial

El cordobés José Delgado al momento de proclamarse campeón de la final nacional de Red Bull Tetris®.

El cordobés José Delgado al momento de proclamarse campeón de la final nacional de Red Bull Tetris®. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Madrid se convirtió el sábado en el auténtico epicentro del gaming y la nostalgia con la celebración de la final nacional de Red Bull Tetris®. Un evento vibrante que ha reunido a fans, familias y curiosos decididos a revivir en directo la magia del videojuego que ha marcado a generaciones enteras. El cordobés José Delgado se proclamó campeón de la final nacional.

Tras una jornada trepidante de duelos uno contra uno, José Delgado se proclamó campeón nacional tras imponerse a los otros siete finalistas en una final electrizante, cargada de adrenalina, velocidad y precisión milimétrica. Con esta victoria, el cordobés se gana el billete a Dubái, donde representará a España en la final mundial de Red Bull Tetris®. “Hoy he jugado la partida de mi vida. Me voy a la final mundial con la ilusión a tope y con ganas de dejar el listón de España en lo más alto”, declaró José Delgado, emocionado tras la victoria.

Durante toda la tarde del 15 de noviembre, el emblemático Edificio Telefónica vibró con la energía del público, la narración de Suzyroxx y la retransmisión en directo de SUJA e Imantado en Twitch, que congregaron a miles de espectadores. Entre partida y partida, los asistentes disfrutaron de experiencias inmersivas que los transportaron al universo del mítico juego, en una mezcla perfecta de nostalgia y diversión. La cita confirmó que, más de cuatro décadas después de su creación, Tetris® sigue siendo un fenómeno cultural imparable, capaz de unir generaciones y conquistar nuevas pantallas.

Próxima parada: Dubái

Del 11 al 13 de diciembre, Dubái será el anfitrión de la final mundial de Red Bull Tetris®, donde los mejores jugadores del planeta se medirán en un evento que culminará con un duelo final proyectado en el cielo con más de 4.000 drones sobre el Dubai Frame, en una puesta en escena sin precedentes para el universo del gaming.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
  2. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  3. La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
  4. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  5. La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
  6. Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
  7. La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento
  8. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas

Los presupuestos municipales de Córdoba para 2026 encaran su recta final: este martes, pleno extraordinario

Los presupuestos municipales de Córdoba para 2026 encaran su recta final: este martes, pleno extraordinario

El PSOE de Córdoba presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto municipal de 2026

El cordobés José Delgado, campeón nacional de tetris tras una final electrizante

La BLET revoluciona la Formación Profesional en Córdoba con la promesa de la empleabilidad

Los incendios calcinaron 498 hectáreas en Córdoba este año, menos que en 2024 pero aún muy por encima de la media

Los incendios calcinaron 498 hectáreas en Córdoba este año, menos que en 2024 pero aún muy por encima de la media

Denuncian una nueva agresión "con insultos y gritos" a una médica en Córdoba

Denuncian una nueva agresión "con insultos y gritos" a una médica en Córdoba

Siete patios de Córdoba exponen 100 imágenes del barrio de San Lorenzo realizadas por el fotógrafo Juan Luis Seco

Siete patios de Córdoba exponen 100 imágenes del barrio de San Lorenzo realizadas por el fotógrafo Juan Luis Seco

La era digital dispara las nuevas violencias de género también en Córdoba: alerta por la IA y el 'sexting'

La era digital dispara las nuevas violencias de género también en Córdoba: alerta por la IA y el 'sexting'
Tracking Pixel Contents