El cordobés José Delgado se proclama campeón de la final nacional de Red Bull Tetris

Madrid se convirtió el sábado en el auténtico epicentro del gaming y la nostalgia con la celebración de la final nacional de Red Bull Tetris®. Un evento vibrante que ha reunido a fans, familias y curiosos decididos a revivir en directo la magia del videojuego que ha marcado a generaciones enteras. El cordobés José Delgado se proclamó campeón de la final nacional.

Tras una jornada trepidante de duelos uno contra uno, José Delgado se proclamó campeón nacional tras imponerse a los otros siete finalistas en una final electrizante, cargada de adrenalina, velocidad y precisión milimétrica. Con esta victoria, el cordobés se gana el billete a Dubái, donde representará a España en la final mundial de Red Bull Tetris®. “Hoy he jugado la partida de mi vida. Me voy a la final mundial con la ilusión a tope y con ganas de dejar el listón de España en lo más alto”, declaró José Delgado, emocionado tras la victoria.

Durante toda la tarde del 15 de noviembre, el emblemático Edificio Telefónica vibró con la energía del público, la narración de Suzyroxx y la retransmisión en directo de SUJA e Imantado en Twitch, que congregaron a miles de espectadores. Entre partida y partida, los asistentes disfrutaron de experiencias inmersivas que los transportaron al universo del mítico juego, en una mezcla perfecta de nostalgia y diversión. La cita confirmó que, más de cuatro décadas después de su creación, Tetris® sigue siendo un fenómeno cultural imparable, capaz de unir generaciones y conquistar nuevas pantallas.

Próxima parada: Dubái

Del 11 al 13 de diciembre, Dubái será el anfitrión de la final mundial de Red Bull Tetris®, donde los mejores jugadores del planeta se medirán en un evento que culminará con un duelo final proyectado en el cielo con más de 4.000 drones sobre el Dubai Frame, en una puesta en escena sin precedentes para el universo del gaming.