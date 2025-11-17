150 agentes de viajes argentinos conocen en primera persona la oferta turística de Córdoba

Un grupo de 150 agentes de viajes argentinos se encuentra estos días en Córdoba para participar en un viaje de familiarización que les permitirá descubrir de primera mano los atractivos turísticos de la ciudad y trasladar esta experiencia a miles de potenciales visitantes en Argentina.

Los participantes pertenecen al turoperador Almundo, integrado en el Grupo CVC, líder absoluto del sector turístico en Sudamérica. Durante su estancia han estado acompañados por la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, junto a responsables de la Delegación de Turismo, el Imtur, así como representantes de Hostecor, Aehcor, organizadores de congresos y guías turísticos.

Aguilar ha valorado la iniciativa como “una visita muy interesante que abre importantes vías de desarrollo en Argentina”, subrayando que estos profesionales “se convierten en nuestros mejores prescriptores en un mercado de enorme potencial para Córdoba”. La delegada ha destacado que al grupo “le hemos mostrado que Córdoba es una ciudad con una excelente conectividad, con una oferta cultural y patrimonial única en el mundo, reforzada por una gastronomía reconocida a nivel nacional y una capacidad para la celebración de congresos a la altura de las grandes ciudades”. A ello se suman sus recursos para el turismo de naturaleza y de ocio.

La teniente de alcalde ha explicado que Córdoba “continúa afianzando su posicionamiento como destino turístico de referencia internacional” y ha señalado que viaje “es fruto de las gestiones realizadas durante nuestra participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina, un espacio clave que permitió captar el interés de los responsables del turoperador e impulsar esta acción promocional”.