Policía Nacional y Asociación Down, dos entidades “amigas” que se unen por una causa solidaria

2026 es el año de la solidaridad y así lo ha querido dar a conocer la Policía Nacional de Córdoba quien, en conjunto con la Asociación Down, han presentado este lunes su nuevo calendario para este próximo año. El propósito de esta iniciativa, que se hizo por primera vez en 2019, es “recordar a la sociedad que la inclusión se construye día a día” ha señalado María Dolores López, jefa provincial del cuerpo. Igualmente, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha asistido también al acto de presentación y ha querido animar “a toda la sociedad cordobesa a que compren un calendario tan precioso y bien hecho”.

Con un precio de 5 euros, el almanaque podrá adquirirse en distintos puntos de la ciudad entre los que se encuentran la propia comisaría provincial, la sede de la asociación, la entrada de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y un stand en la Carrera Solidaria Ruta 091 el próximo sábado 22 de noviembre. El dinero recaudado, afirma la comisaria, se destinará a seguir impulsando los programas y las actividades que, en sus propias palabras, “ayuden a mejorar la calidad de vida, la autonomía y las oportunidades de las personas con síndrome de Down y sus familias”.

Fabián Cámara con un miembro del cuerpo de Policía Nacional comentando los calendarios solidarios 2026 / PAULA RUIZ

A lo largo de los meses de este calendario, no solo los miembros de la asociación son los focos principales de estas instantáneas, capturadas por Antonio Rodríguez, sino que también aparecen en algunos casos retratados con sus familiares; como es el caso de septiembre, que viene acompañado de una pequeña con la alteración genética y sus seis hermanos. En otros meses como agosto, una de las protagonistas quiso asegurarse de salir “guapa con sus labios bien rojos”, recuerda Ana Bellido, responsable de comunicación del cuerpo de Policía Nacional.

Córdoba como hilo conductor de las fotos

La ciudad ha sido testigo de un calendario solidario que ha contado también con la participación de hasta 12 departamentos de la policía, uno por mes. Ana Bellido ha subrayado la importancia de reflejar los lugares más emblemáticos de Córdoba que han servido como eje para conectar los meses.

De esta manera, Medina Azahara, la Puerta del Puente o el Templo Romano, entre otros, se han convertido también en protagonistas de unas fotografías que, además, han acompañado a unidades como los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos(Tédax), la Policía Científica, Seguridad Ciudadana o la Guía Canina. Esta última, que se desplazó desde Sevilla, asegura Bellido que “se lo pasaron muy bien, a los niños les gustó mucho e incluso repartimos carnets”.

Público asistente a la presentación del calendario solidario 2026. / PAULA RUIZ

Una relación “más allá de la institucional”

Fabián Cámara, presidente de la Asociación Down en Córdoba, ha querido hacer hincapié en todo momento en la relación de “amistad” que mantienen desde antes de esta iniciativa su organización y la Policía Nacional. “Cuando estábamos ideando el motivo central del calendario de este año, pensamos en repetir como ya habíamos hecho anteriormente en 2019”, destaca Cámara, quien también confirma que esta relación va mucho más allá de la institucional, “sino también una relación personal, ya que dentro del cuerpo hay muchas personas que son ya amigas”.