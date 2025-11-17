Climatología
La borrasca Claudia dejó un total de 268 incidencias en la provincia de Córdoba
Fue la tercera más afectada, solo por detrás de Huelva y Sevilla, aunque en Cádiz aún resta un último coletazo de fuertes precipitaciones
/ Europa Press
La borrasca Claudia terminará de pasar hoy por Andalucía para despedirse tras casi una semana generando inestabilidad atmosférica, fuertes vientos y abundantes precipitaciones. En la mañana de este lunes, está dejando sus últimos 'coletazos' con nuevas lluvias que se suman a los casi 90 litros recogidos, por ejemplo, en la estación del aeropuerto de Córdoba desde el pasado jueves, según cifras oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En total, según informa Europa Press, han sido un total de 1.400 las incidencias producidas por los estragos de la tormenta. Por provincias, Córdoba ha sido la segunda más afectada, con 268 incidencias, solo por detrás de Huelva, que acumuló 392 incidentes, y Sevilla, con 380. Asimismo, Cádiz ha registrado 181 incidencias y Málaga un total de 82; Jaén con 66 y Granada con 31. Son cifras facilitadas por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien explicó este domingo que no ha habido ni heridos ni fallecidos en la región.
En este sentido, las tormentas se despedirán a lo largo de las próximas horas de buena parte de Andalucía con la excepción de Cádiz, que mantendrá aviso amarillo por lluvias en algunas zonas. Así, el estrecho de Gibraltar podrá acumular precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, en el mismo tramo horario. El resto de provincias no han registrado avisos.
