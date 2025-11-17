El Ayuntamiento saca a licitación el servicio de controladores de Patios para 2026 y 2027

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación el contrato para el servicio de control de acceso e información en los patios participantes del Concurso Municipal de Patios para los años 2026-2027 y en el programa Patios en Navidad, también para los dos próximos años. El valor del contrato roza los 600.000 euros, teniendo en cuenta el servicio para los dos años venideros y dos posibles prórrogas más. Las empresas interesadas en hacerse con el contrato tendrán hasta el 2 de diciembre para presentar sus ofertas.

En cuanto a las condiciones de estos controladores, se establece un precio base de 22 horas la hora. Para la fiesta de Los Patios se busca a 75 controladores que trabajarán 14 días en 2026 y otros 14 en 2027, haciendo un total de 7.350 horas. Para los Patios en Navidad, se busca a diez controladores, que trabajarán 16 días en ambas ediciciones, 640 horas en total.

Un patio de Córdoba en Navidad. / A. J. GONZÁLEZ

¿Qué hacen los controladores?

La labor de los controladores de los patios, que existe desde hace años, es variada. La principal es controlar el acceso a los recintos haciendo cumplir el aforo máximo marcado en cada uno. Pero la cosa no se queda aquí, también deben saber dar información básica sobre lugares de interés de la ciudad, deben trasladar las posibles incidencias que ocurran a la Delegación de Fiestas y hacer un resumen diario de afluencia. Una vez acabe la cita, tienen que elaborar una memoria final con todos los datos.

Como se recuerda en la memoria de la licitación, "se trata de un contrato con una gran proyección social, por tanto, las empresas adjudicatarias deberán prestar un servicio a la ciudadanía en condiciones de eficiencia y calidad, lo que implica unas condiciones salariales y contractuales justas, con el fin de evitar efectos negativos en la prestación de un servicio que el Ayuntamiento pretende que sea amable, eficaz y eficiente".

Idiomas

Se valorará, como mejora a la oferta, que el personal hable correctamente un idioma distinto del español (inglés, francés, alemán, árabe o chino). La empresa adjudicataria, además, tendrá que dotar a su personal de mínimo dos camisetas de trabajo y el sistema de contador de asistentes.