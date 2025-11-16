Templos del tueste natural donde tomar un buen café de especialidad en Córdoba

Bebidas como el té matcha están de moda, pero a pesar de esta tendencia hay muchos que siguen apostando por el café. El bar de la esquina, el de toda la vida siempre será buena opción, donde saben qué tomas sin necesidad de pedirlo. Peor más allá de la tradición hay quien busca la esencia del grano recién molido de un café que se ha tostado con mimo y que carece de mezclas, apostando 100% por la calidad.

El café de especialidad también está de moda y Córdoba no podía quedarse atrás. La ciudad se suma a este 'boom' de templos del tueste natural para los cafeteros más puristas y algunos de estos lugares de reciente apertura ya se han hecho virales

Estas son las cafeterías de especialidad más 'top' de Córdoba según las reseñas en internet.

C Coffee, la cafetería de moda

C Coffee, el negocio de reciente creación de la farmacéutica e influencer cordobesa Ana Valverde es uno de los locales más de moda de Córdoba. La creadora de contenido, junto a su marido decidieron emprender este negocio con la idea de "hacer algo diferente", crear "comunidad y experiencia", señala Valverde en la cuenta oficial de la cafetería.

Este local, ubicado en la calle Alfonso XIII, ofrece una amplia variedad de cafés de especialidad de productores independientes que cautivan a los más cultos de esta bebida. Actualmente cuentan con tres molinillos distintos: uno de Colombia, un blend de Colombia y Brasil y otro de Uganda.

Este negocio que apenas lleva unos meses abierto ha atraído ya a multitud de foodies e influencer de la ciudad y se ha convertido en un lugar perfecto para postear una merienda o desayuno aesthetic.

Además, la cafetería acoge cenas temáticas, mercadillos y otros eventos.

Banana coffee

Otro local de reciente creación (apenas unas semanas) y que pisa fuerte es Banana coffee, un local situado en el bulevar Hernán Ruiz que promete "café de especialidad y buen rollo". El local, que cuenta con un 4,8 sobre cinco de valoración en Google, cuenta con varios tipos de café de tostador propio (origen Etiopía) y tostador invitado, es decir, variedades que van rotando para que el cliente pueda catar diferentes variedades de esta bebida, según explica la firma en sus redes sociales.

El local, en el que admiten mascotas, organiza además catas de café en días puntuales.

The Club

Frente a la novedad, The Club es uno de los locales de café de especialidad con mayor trayectoria en Córdoba, en su cafetería principal en la avenida Fray Albino y también en su pequeño local ubicado en la calle Céspedes (bajo el nombre The Coffee Club), ofrecen "café de especialidad 100% Arábica, cuidadosamente seleccionado desde su origen en fincas sostenibles y libre de pesticidas", explica la firma en su página web.

La cafetería cordobesa The Coffee Club, en la calle Céspedes. / THE COFFEE CLUB / INSTAGRAM

El café que ofrecen, según detalla la cafetería, se tuesta de "manera artesanal, sin aditivos ni torrefactos, para mantener su esencia natural" en tierras andaluzas.

Ofrecen bebidas take away y para tomar en el establecimiento, además de dulces, desayunos y brunch. También venden café en grano y molido para consumir en casa. Otra de las peculiaridades es que cuentan con cursos de iniciación al café de especialidad e, igualmente, son escenarios de catas cafeteras.

Arábiga coffee

La firma Arábiga coffee cuenta con dos cafeterías en la ciudad, ubicadas en la calle Lucano y la calle Fernández Ruano. Este local, regentado por Reza Emilio Juma, internacionalista de origen canadiense-español, despacha granos de café importado de África, Sudamérica y Asia, "escogidos por su calidad superior y sus características distintivas", según reza en la página web.

La cafetería Arábica coffee de Córdoba. / Arábica coffee / Instagram

"Las tierras altas de Kenia, las montañas andinas de Colombia o la selva tropical de Costa Rica son algunos de los orígenes de nuestros excelentes cafés", precisa la descripción de esta cafetería que también vende café a granel en tienda física y a través de internet.