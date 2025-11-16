Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boletín informativo

Estos son los titulares que marcan la actualidad de Córdoba hoy

El caos desatado por la borrasca Claudia, la entrevista a la directora de Rabanales 21 y la percepción de los jóvenes sobre el franquismo copan la actualidad de Córdoba

La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba.

La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La borrasca Claudia sacudió Córdoba este sábado con una fuerza inusual, dejando 73 litros por metro cuadrado, más de cien intervenciones de los bomberos y graves inundaciones en apenas dos horas que colapsaron a los servicios de emergencia, aunque sin heridos que lamentar. En paralelo a esta jornada caótica, el impulso económico de la ciudad se analiza a través de una entrevista realizada por CÓRDOBA a la directora del parque tecnológico Rabanales 21, Eva Poza, quien reclama más suelo para dar respuesta a una creciente demanda que refleja el clima de optimismo que vive la capital. Y en el ámbito educativo, profesores de Secundaria y universitarios abordan cómo perciben los jóvenes la figura de Franco, en un momento en que los debates sobre memoria histórica vuelven a cobrar fuerza, especialmente ante el repunte de discursos que idealizan la dictadura medio siglo después de la muerte del dictador.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Claudia

Córdoba ciudad

Provincia

Medio Ambiente

Deportes

Cultura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  3. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  4. La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
  5. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  6. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  7. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  8. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra

La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros y más de cien intervenciones con un vendaval y lluvias que desataron el caos en dos horas

Estos son los titulares que marcan la actualidad de Córdoba hoy

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 16 de noviembre de 2025

Eva Poza, directora de Rabanales 21: «Es necesario que el parque crezca porque no hay tanto suelo disponible»

Eva Poza, directora de Rabanales 21: «Es necesario que el parque crezca porque no hay tanto suelo disponible»

Conexión Rosalía

Conexión Rosalía

Cambios en la siniestralidad en Córdoba: caen los accidentes de motos, patinetes y bicis, pero suben los de camiones y autocares

Cambios en la siniestralidad en Córdoba: caen los accidentes de motos, patinetes y bicis, pero suben los de camiones y autocares

El franquismo, a revisión en el aula: profesores de Córdoba analizan cómo ven los jóvenes la figura del dictador

El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”

El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
Tracking Pixel Contents