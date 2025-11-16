Estos son los titulares que marcan la actualidad de Córdoba hoy

Boletín informativo
El caos desatado por la borrasca Claudia, la entrevista a la directora de Rabanales 21 y la percepción de los jóvenes sobre el franquismo copan la actualidad de Córdoba
La borrasca Claudia sacudió Córdoba este sábado con una fuerza inusual, dejando 73 litros por metro cuadrado, más de cien intervenciones de los bomberos y graves inundaciones en apenas dos horas que colapsaron a los servicios de emergencia, aunque sin heridos que lamentar. En paralelo a esta jornada caótica, el impulso económico de la ciudad se analiza a través de una entrevista realizada por CÓRDOBA a la directora del parque tecnológico Rabanales 21, Eva Poza, quien reclama más suelo para dar respuesta a una creciente demanda que refleja el clima de optimismo que vive la capital. Y en el ámbito educativo, profesores de Secundaria y universitarios abordan cómo perciben los jóvenes la figura de Franco, en un momento en que los debates sobre memoria histórica vuelven a cobrar fuerza, especialmente ante el repunte de discursos que idealizan la dictadura medio siglo después de la muerte del dictador.
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros y más de cien intervenciones con un vendaval y lluvias que desató el caos en dos horas
- Eva Poza, directora de Rabanales 21: «Es necesario que el parque crezca porque no hay tanto suelo disponible»
- El franquismo a revisión en el aula: profesores de Córdoba analizan cómo ven los jóvenes la figura del dictador
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Claudia
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “No hemos tenido ninguna comunicación”
- La borrasca Claudia provoca inundaciones de hasta 80 centímetros en Córdoba capital
- La lluvia corta cuatro carreteras de la provincia en la Campiña y la Vega del Guadalquivir
Córdoba ciudad
- Cambios en la siniestralidad en Córdoba: caen los accidentes de motos, patinetes y bicis, pero suben los de camiones y autocares
- Eloy Moreno será el pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2026
- Córdoba acoge sus primeras jornadas contra el acoso escolar para "romper el silencio"
- Miaoquehago reúne a 650 asistentes y aspira a recaudar 50.000 euros para niños con discapacidad
Provincia
- ‘Pontefino’ brinda un fin de semana para celebrar las raíces del vino
- El PSOE afea a Moreno Bonilla "los cero kilómetros en siete años" de la autovía Córdoba-Jaén
Medio Ambiente
Deportes
Cultura
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra