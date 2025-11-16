Estos son los titulares que marcan la actualidad de Córdoba hoy

La borrasca Claudia sacudió Córdoba este sábado con una fuerza inusual, dejando 73 litros por metro cuadrado, más de cien intervenciones de los bomberos y graves inundaciones en apenas dos horas que colapsaron a los servicios de emergencia, aunque sin heridos que lamentar. En paralelo a esta jornada caótica, el impulso económico de la ciudad se analiza a través de una entrevista realizada por CÓRDOBA a la directora del parque tecnológico Rabanales 21, Eva Poza, quien reclama más suelo para dar respuesta a una creciente demanda que refleja el clima de optimismo que vive la capital. Y en el ámbito educativo, profesores de Secundaria y universitarios abordan cómo perciben los jóvenes la figura de Franco, en un momento en que los debates sobre memoria histórica vuelven a cobrar fuerza, especialmente ante el repunte de discursos que idealizan la dictadura medio siglo después de la muerte del dictador.

