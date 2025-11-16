Un rescate dramático: "A mi marido lo sacaron del ascensor con el agua por el cuello"

“A mi marido lo rescataron del ascensor con el agua por el cuello”. Han pasado más de doce horas desde aquel momento y a Carmen López aún le cuesta controlar la respiración al recordarlo. Pasadas las 18.00 horas, en plena tromba de agua, su marido bajó a sacar el coche de la cochera, que se estaba inundando… Estuvo cerca de no regresar.

La tromba de agua de la borrasca Claudia dejó, según los datos de la estación meteorológica del aeropuerto, más de 35 litros en solo una hora. Decenas de calles de Córdoba quedaron anegadas, muchos garajes se inundaron y varios árboles se vinieron abajo. El episodio más angustioso lo vivieron quienes intentaban salvar sus vehículos de unas cocheras que se llenaban a gran velocidad. La avenida del Corregidor fue una de las zonas más afectadas: el colector no daba abasto y el agua llegó a alcanzar los 80 centímetros.

Operarios de Sadeco limpian la avenida del Corregidor. / Manuel Murillo

"No había agua ninguna y de repente… "

En uno de los edificios de la avenida, la cochera quedó completamente bajo el agua, y los bomberos se afanaban desde primera hora de la mañana de este domingo en drenarla. Algunos vecinos no pudieron sacar sus vehículos a tiempo. Pero el momento más dramático lo protagonizó un vecino del bloque que, en un intento desesperado por rescatar su coche, bajó a la cochera. Era una persona de edad avanzada que vivía en un quinto piso y, en la contrarreloj contra la lluvia, decidió bajar en ascensor. Justo en ese instante, la luz se fue y quedó atrapado, relata su mujer, aún abrumada.

La borrasca Claudia deja un rastro de incidencias / Manuel Murillo

Por suerte, su hijo estaba en la cochera, sin que ellos lo supieran, porque había logrado sacar su coche minutos antes. Fue él quien alertó a los bomberos, que llegaron de inmediato. Aun así, Carmen recuerda con la voz quebrada que “fueron treinta minutos horribles”. Dice que el pánico se apoderó de todos mientras su marido golpeaba las paredes del ascensor, viendo cómo el agua subía con rapidez. “Esos momentos se me hicieron eternos”, confiesa. Los bomberos lograron finalmente rescatarlo “cuando el agua le llegaba por el cuello”. “No había agua ninguna y de repente… todo pasó en pocos minutos”, insiste.

“Hemos pasado mucho miedo”

El hombre quedó visiblemente afectado y la pareja ha pasado una noche “horrible”, con esos instantes dramáticos constantemente en la memoria. “Hemos pasado mucho miedo”, repite Carmen, con la mirada baja. Su marido no ha podido recuperarse del susto y esta misma mañana ha acudido, acompañado por su hijo, al hospital Reina Sofía con una bajada de tensión y un cuadro de ansiedad. “Ha podido ser una desgracia muy grande”, resume mientras, nerviosa, vuelve a llamar por teléfono a su hijo.