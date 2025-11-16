El presidente de Emacsa reclama al PSOE que "no mienta" sobre la limpieza en los imbornales de la ciudad

El presidente de la empresa municipal de Aguas, Emacsa, Daniel García Ibarrola, solicitó este domingo a la edil del Partido Socialista, Alicia Moya, "que deje de mentir y sembrar dudas" sobre la situación de limpieza y los trabajos preventivos que se realizan de forma periódica en los imbornales por parte de los técnicos de la empresa municipal.

Protocolo de limpieza

En este sentido, García Ibarrola, recordó a la edil socialista que "desde el año 2022 Emacsa, en colaboración con Sadeco, cuenta con un protocolo de actuación para la limpieza de imbornales tanto en su interior, competencia de Emacsa, como en el exterior, por parte de Sadeco", indicó el presidente de Emacsa, que señaló que "el pasado mes de septiembre comunicamos de forma pública y con total transparencia el balance de actuaciones en imbornales que, en el último año, se ha incrementado un 300% con la inspección interior de la red de saneamiento mediante el uso de cámaras robotizadas".

Trabajadores de Emacsa en labores de limpieza. / CÓRDOBA

Acerca de estos datos en 2025, desde la empresa municipal "se han realizado inspecciones de un total de 162.117 metros de colectores , un 84% más que en el año anterior lo que supone un total de 33.824 imbornales operativos tras mantenimiento preventivo lo que implica un total de 100.933 metros de red interior inspeccionados solo en este último año", señaló el presidente de Emacsa.

"Este trabajo no se ve, pero es lo que evita inundaciones, colapsos y emergencias. Gracias a esta anticipación, Córdoba ha afrontado las últimas lluvias con garantías", indicó García Ibarrola, quien recordó a la edil socialista que " los problemas que se generaron en la tarde de ayer fueron puntuales y se debieron a la intensidad de la lluvia caída en Córdoba en un corto periodo de tiempo lo que provocó la saturación puntual de la red de recogida, ya que la lluvia arrastra hojas y barro que se acumulen en los imbornales con independencia de que estos estén mantenidos previamente. En este sentido las alcantarillas expulsaron agua por la cantidad que recogieron en pocos minutos, no porque estén sucias o mal mantenidas ", señaló el presidente de Emacsa que ha exigido a los socialistas "que no intenten sacar rédito político a base de medias verdades o de poner en cuestión la magnífica labor que desempeñan a diario los técnicos de Emacsa y de Sadeco en el mantenimiento periódico de los imbornales de la ciudad".