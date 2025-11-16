Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 16 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Festival de piano
Actúan Patricia Arauzo y Ángel Sanzo con la Camerata Gala
Espectáculo con Patricia Arauzo y Ángel Sanzo con la Camerata Gala con motivo de la celebración del festival de piano ‘Rafael Orozco’. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Conservatorio Profesional de Música ‘Músico Ziryab’.
Avda. de los Piconeros, s/n.
12.00 horas.
25N
Marcha sobre ruedas
Con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, habrá una marcha sobre ruedas, con salida de la Plaza de las Tendillas y llegada a la Plaza de Cañero.
CÓRDOBA. Plaza de las Tendillas.
12.00 horas.
Libro infantil y juvenil
Circo con los hermanos Moreno
Entre las actividades del 21 Salón del Libro Infantil y Juvenil tendrá lugar un espectáculo de circo por los Hermanos Moreno, de 10.30 a 13.30, y teatro con La bailarina y el dragon, por Teatro Infinito, de 13.30 a 14.15 horas.
CÓRDOBA. Biblioteca Antonio Gala.
Rondal del Marrubial.
Desde las 10.30 horas.
Jornadas flamencas
Espectáculo ‘Entre quejíos y sueños’
Comienzan la Jornadas Culturales Flamencas con el espectáculo Entre quejíos y sueños, del bailaor Manuel Jiménez Montes.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
19.00 horas.
Teatro
En escena ‘La maleta de mi abuela’
El espectáculo ofrece un viaje a través de los cinco continentes, narrando y cantando las historias que hacen de cada sitio un lugar singular.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
12.00 horas.
Matinales flamencas
Recital de José Parra
José Parra ofrecerá un recital flamenco dentro del ciclo Matinales flamencas. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
Espectáculo
‘Empaque’, en el Góngora
Espectáculo asentado en la poesía del circo, el flamenco y el humor, a través de una dramaturgia intuitiva y contemporánea de los malabares, el cante, los ritmos y la palabra.
CÓRDOBA. Teatro Góngora
Jesús y María.
20.00 horas.
Música
Concierto con The Meteors
Una de las grandes bandas del psychobilly procedentes del Reino Unido visita el Ambigú de la Axerquía.
CÓRDOBA. Ambigú de La Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal.
22.00 horas.
