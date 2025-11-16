Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 16 de noviembre de 2025

Festival de piano

Actúan Patricia Arauzo y Ángel Sanzo con la Camerata Gala

Espectáculo con Patricia Arauzo y Ángel Sanzo con la Camerata Gala con motivo de la celebración del festival de piano ‘Rafael Orozco’. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio Profesional de Música ‘Músico Ziryab’. Avda. de los Piconeros, s/n. 12.00 horas.

25N

Marcha sobre ruedas

Con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, habrá una marcha sobre ruedas, con salida de la Plaza de las Tendillas y llegada a la Plaza de Cañero.

CÓRDOBA. Plaza de las Tendillas. 12.00 horas.

Libro infantil y juvenil

Circo con los hermanos Moreno

Entre las actividades del 21 Salón del Libro Infantil y Juvenil tendrá lugar un espectáculo de circo por los Hermanos Moreno, de 10.30 a 13.30, y teatro con La bailarina y el dragon, por Teatro Infinito, de 13.30 a 14.15 horas.

CÓRDOBA. Biblioteca Antonio Gala. Rondal del Marrubial. Desde las 10.30 horas.

Jornadas flamencas

Espectáculo ‘Entre quejíos y sueños’

Comienzan la Jornadas Culturales Flamencas con el espectáculo Entre quejíos y sueños, del bailaor Manuel Jiménez Montes.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 19.00 horas.

Teatro

En escena ‘La maleta de mi abuela’

El espectáculo ofrece un viaje a través de los cinco continentes, narrando y cantando las historias que hacen de cada sitio un lugar singular.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 12.00 horas.

Matinales flamencas

Recital de José Parra

José Parra ofrecerá un recital flamenco dentro del ciclo Matinales flamencas. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 12.00 horas.

Espectáculo

‘Empaque’, en el Góngora

Espectáculo asentado en la poesía del circo, el flamenco y el humor, a través de una dramaturgia intuitiva y contemporánea de los malabares, el cante, los ritmos y la palabra.

CÓRDOBA. Teatro Góngora Jesús y María. 20.00 horas.

Música

Concierto con The Meteors

Una de las grandes bandas del psychobilly procedentes del Reino Unido visita el Ambigú de la Axerquía.