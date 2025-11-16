Un encuentro en Córdoba abordará la implantación de la IA en la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas de Andalucía implementará la IA en 2026, como «una ayuda necesaria en los tiempos que corren». El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, tiene previsto implementar la inteligencia artificial (IA) en la actividad de la institución desde el próximo año 2026, pues entiende que es «una ayuda absolutamente necesaria, en los tiempos que corren, para poder hacer nuestro trabajo», es decir, la «fiscalización sobre más de 60.000 millones de euros, que es lo que entra como dinero público en Andalucía».

Precisamente, el uso de la IA en la labor auditora, según destacó Cardenete, será el tema de la conferencia inaugural en Córdoba de los XVI Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX), un espacio pensado para reflexionar sobre los desafíos actuales del control externo, con la participación de expertos de los órganos de control externo autonómicos, con la Cámara de Cuentas de Andalucía como anfitriona, y también del Tribunal de Cuentas, además de auditores de firmas privadas y expertos universitarios, junto a secretarios e interventores municipales, hasta sumar unos 300 asistentes.

De esta forma y durante dos jornadas, los próximos 20 y 21 del presente noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba, profesionales de toda España se reunirán para debatir en seis grupos de trabajo temas clave, como la transparencia, la calidad de los informes, la gestión del talento en los órganos fiscalizadores o las nuevas tecnologías.