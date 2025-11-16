Córdoba desciende a fase de preemergencia el Plan de Riesgo de Inundaciones en Andalucía tras el paso de la borrasca

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha descendido este domingo a fase de preemergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía tras el paso de las fuertes precipitaciones provocadas por la borrasca 'Claudia' durante la jornada de este sábado en varios puntos de la región como Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde estaban activados los avisos naranjas por lluvias.

Según ha confirmado Sanz en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de 'X', el Plan de Emergencia activado por los avisos de lluvias y tormentas ha sido reducido esta mañana tras haber sido elevado a fase de emergencia, situación operativa 1 sobre las 17,42 horas del pasado sábado, ante las numerosas incidencias registradas, especialmente en la provincia de Huelva.

Asimismo, el consejero ha indicado que no hay constancia de incidencias reseñables desde las 06.00 horas de la mañana, además de que no habrá avisos adversos durante la jornada de este domingo. Aun así, para este próximo lunes, 17 de noviembre, estará presente el aviso de nivel amarillo por lluvias en Cádiz debido al paso de la borrasca Claudia.

Manuel Murillo

Más de 900 incidencias

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, Andalucía ha superado este sábado, 15 de noviembre, las 900 incidencias, 914 concretamente, derivadas de la borrasca 'Claudia' y desde el inicio este jueves de la misma. Entre las incidencias más destacadas durante la jornada se encuentra la anegación de la estación de autobuses de Huelva capital, que ha tenido que desalojarse y permanece cerrada hasta el momento. También es reseñable una incidencia en el barranco de Santa María en Nerva (Huelva), donde una fuerte tromba de agua ha generado fuertes escorrentías hacia la población, que ha visto correr el agua por sus calles hasta que el cauce ha conseguido encauzar las precipitaciones.

La borrasca Claudia deja un rastro de incidencias / Manuel Murillo

La mayoría de afectaciones derivadas de las lluvias se han localizado en Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155). Así, Huelva ha protagonizado el mayor número de incidencias, especialmente en Huelva capital y en municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas o Nerva, entre otros. La mayoría de las llamadas alertaban de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.

En menor medida, se están gestionando avisos relacionados con el temporal en las provincias de Málaga (68) y Córdoba (66), sobre todo como consecuencia del viento. En Córdoba capital, por ejemplo, se han registrado caída de árboles, postes eléctricos y elementos de fachadas como consecuencia de unas fuertes rachas que han tenido lugar entre las 14,20 y las 14,30 horas.