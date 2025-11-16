A centímetros de perderlo todo: la lluvia, a punto destruir el negocio de cartas Pokémon de un cordobés en Doctor Fleming

En Doctor Fleming se vivió otro de los episodios más delicados del sábado tras el paso de la borrasca Claudia por Córdoba. Parte del bloque tuvo que ser desalojado cuando varios pisos comenzaron a inundarse. El origen estuvo en el sistema de desagüe de la terraza, pendiente de reforma, según explicaba una vecina. El agua se acumuló y enseguida comenzó a filtrarse hacia las viviendas inferiores. Trinidad Velásquez, que vive en un tercero con otras dos personas, estaba fuera de casa cuando todo ocurrió. Fue alertada por la Policía Local. “Llegamos, cogimos lo esencial y nos fuimos. Daba miedo”, explica mientras muestra las marcas de humedad y los desconchones en paredes y techos. Horas después regresaron para achicar el agua, que ya se había filtrado también al piso inferior: “No hemos podido dormir aquí porque las camas están encharcadas”.

En el segundo piso, Marcos Graciano estuvo literalmente a centímetros de perder su trabajo. El agua comenzó a filtrarse rápidamente por varias estancias, afectando a paredes y techos. La humedad avanzaba con fuerza hacia la sala donde guarda su ordenador y las cartas Pokémon que vende por internet. Movieron el equipo y las cajas al otro extremo de la habitación y comenzaron, a contrarreloj, a golpear la pared con un destornillador para permitir que desaguara por un extremo. Funcionó: el agua dejó de extenderse, a costa de inundar la habitación. “El agua salía de los enchufes”, recuerda su compañero Mariano. El dormitorio también ha sufrido daños y los bomberos desaconsejaron entrar aún esta mañana. La jornada del domingo la han dedicado a terminar de sacar agua y trasladar el material a un lugar seguro. “He estado a centímetros de perder mi trabajo”, admite Marco con alivio.

La borrasca Claudia deja un rastro de incidencias / Manuel Murillo

Hasta 175 intervenciones

En total, los bomberos de Córdoba realizaron 175 intervenciones en la capital, la mayoría de ellas concentradas en la franja horaria de entre las 17.30 y las 19.30 horas.La mayoría estuvieron relacionadas con la caída de arbolado, el aseguramiento de fachadas y estructuras, y actuaciones en garajes, bajos y locales comerciales de diferentes puntos de la ciudad.

Manuel Murillo

Los bomberos apuntan a que esta elevada demanda obligó a incrementar los recursos disponibles y a mantener una coordinación permanente y fluida con los distintos servicios municipales y organismos de emergencia. Además, fue necesario reforzar las dotaciones tanto del Parque Central como del Granadal, hasta alcanzar los cuarenta efectivos.