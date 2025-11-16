Cambios en la siniestralidad en Córdoba: caen los accidentes de motos, patinetes y bicis, pero suben los de camiones y autocares

La Policía Local de Córdoba ha detectado una disminución de los accidentes de tráfico en el último año en Córdoba en los que se han visto implicados motos, patinetes eléctricos y bicicletas, mientras que se han incrementado los de autobuses y autocares. En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebra este domingo, los datos comparativos de 2024 y 2025 reflejan que ha sido un año marcado por "cambios significativos en los hábitos de movilidad y por nuevas tendencias en el uso de los distintos medios de transporte en la ciudad". En términos generales, los datos recogidos por la Policía Local muestran una estabilidad en la accidentalidad, con una ligera reducción en el conjunto de accidentes registrados en 2025. Sin embargo, el análisis por categorías revela también algunas novedades reflejo del cambio en la movilidad urbana de Córdoba.

En general, los datos de Policía Local confirman que la siniestralidad con ciclomotores implicados ha descendido en el último año, la de los vehículos de movilidad personal (VPM), como los patinetes eléctricos, han mantenido sus cifras de accidentes, mientras que la movilidad ciclista y motociclista ha logrado rebajar sus datos. Frente a todo eso, se ha detectado un incremento de la siniestralidad en el transporte colectivo, que sufre un repunte de incidencias en las que se vieron implicados autobuses y autocares.

Accidentes con autobuses

Respecto a los autobuses y autocares, se registra también un aumento del 30% en el número de accidentes. La Policía Local considera que este repunte está directamente relacionado con el incremento del uso del transporte en autobuses y autocares, tanto urbanos como turísticos, derivado a su vez del crecimiento de visitantes y del aumento del número de servicios operados durante 2025.

Accidentes con camiones implicados

En el ámbito de los vehículos pesados, los accidentes con camiones sí que han aumentado en el último año un 33%, aunque la gravedad se mantiene baja y desciende respecto al ejercicio anterior, la siniestralidad se ha concentrado en los accidentes leves vinculados a la actividad logística y de reparto, que se ha incrementado también en Córdoba.

Accidente en el que se han visto implicados dos camiones de gran tonelaje. / CÓRDOBA

Accidentes con ciclomotores y motos

Uno de los elementos más destacables estos 24 meses ha sido el descenso pronunciado en los accidentes con ciclomotores, que se reducen un 33% respecto al año 2024. La siniestralidad grave también disminuye más del 70%, confirmando un uso más responsable de este tipo de vehículo y una transición hacia otras formas de movilidad.

Respecto a los accidentes relacionados con motocicletas presentan igualmente una tendencia positiva, con un descenso del 17% y una caída muy significativa del 53% en la gravedad de los siniestros.

Siniestros con vehículos de movilidad personal

En cuanto a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), principalmente patinetes eléctricos, las cifras se mantienen prácticamente estables con una variación mínima del −1% en el total de accidentes. A pesar de ello, los siniestros graves disminuyen un 20%, reflejando un uso más prudente y un avance en la convivencia con el resto de vehículos y peatones.

Accidentes con bicicletas

La siniestralidad con bicicletas también experimenta un descenso notable, con una reducción del 36% tanto en accidentes graves como leves. Este dato apunta a una utilización más segura, junto con la consolidación de infraestructuras que favorecen la movilidad ciclista en la ciudad.

Accidentes con presencia de alcohol

En lo referente a los accidentes en los que se detecta presencia de alcohol, el balance es especialmente positivo: se reduce un 25% el número total de siniestros y un 32% los accidentes graves. La Policía Local destaca que este descenso es consecuencia directa de las campañas de prevención y de los controles rutinarios realizados durante todo el año.

Campañas de prevención

La Policía Local reforzará las campañas de prevención, educación vial y vigilancia durante el próximo año, con el objetivo de seguir reduciendo la siniestralidad y promover comportamientos seguros en todos los modos de transporte. Este año, por ejemplo, ha llevado a cabo una en conjunto con la DGT enfocada a los patinetes eléctricos, que parece ha sido capaz de reducir el repunte de la siniestralidad en esos vehículos que se había detectado. En concreto, solo en los meses de mayo y junio se habían producido un total de 69 accidentes en Córdoba, de ellos en 11 hubo heridos de consideración y en los 58 siniestros restantes no hubo o fueron heridos muy leves.

Los agentes locales recuerdan algunas recomendaciones para evitar que se produzcan accidentes como respetar siempre las normas de circulación, reducir la velocidad al aproximarse a pasos de peatones y respetar los límites de velocidad de cada vía, evitar usar o manipular el teléfono móvil al conducir, utilizar casco en VMP y bicicletas, no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, mantener la distancia de seguridad con vehículos vulnerables, extremar la precaución con lluvia o baja visibilidad, señalizar sus maniobras con antelación y revisar regularmente el vehículo.