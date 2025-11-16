Sucesos
Los bomberos de Córdoba trabajan en unas cocheras anegadas en avenida del Corregidor y en una nave del polígono Amargacena
Efectivos de este cuerpo continúan achicando agua en diversos puntos de la ciudad tras las fuertes lluvias del sábado
Los bomberos de Córdoba han actuado esta pasada madrugada en dos puntos de la ciudad, por incidentes derivados de las fuertes lluvias de ayer sábado, que provocaron, por la tarde-noche, más de cien intervenciones en la capital, en la que se recogieron por encima de los 70 litros por metro cuadrado.
Así, a las 02.00 horas, una cochera se ha inundado en la avenida del Corregidor. En estos momentos, los bomberos se encuentran trabajando en esta zona, ubicada justo tras pasar el puente de San Rafael y perpendicular a la avenida del Alcázar. Fuentes de los bomberos no han podido precisar la gravedad de la inundación y si hay coches afectados.
Del mismo modo, un cuadro eléctrico se ha averiado en una nave del polígono industrial Amargacena, a las 04.00 horas, lo que también ha provocado la asistencia de los bomberos.
Multitud de achiques de agua
Personal de este cuerpo se encuentra, además, achicando agua en diversos puntos de la ciudad, afectados por las fuertes lluvias vividas hasta la pasada madrugada. Barrios como Gran Vía Parque y Huerta de Santa Isabel se vieron especialmente afectados.
