Hasta 175 intervenciones en un día: la intensa jornada de los Bomberos de Córdoba por la borrasca Claudia

La borrasca Claudia dejó este sábado en Córdoba una de las jornadas más complicadas para los bomberos de los últimos años. El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) registró este sábado 175 intervenciones en una sola jornada, una de las cifras más elevadas de los últimos años. La mayoría estuvieron relacionadas con la caída de arbolado, el aseguramiento de fachadas y estructuras, y actuaciones en garajes, bajos y locales comerciales.

Así lo detalla el cuerpo municipal en una nota de prensa. De las 175 intervenciones, 105 llegaron a través del Servicio de Emergencias 112 y 70 a través del 080 de la Policía Local. Los bomberos explican que esta elevada demanda obligó a incrementar los recursos disponibles y a mantener una coordinación permanente y fluida con los distintos servicios municipales y organismos de emergencia. Además, fue necesario reforzar las dotaciones tanto del Parque Central como del Granadal, hasta alcanzar los cuarenta efectivos.

Manuel Murillo

Gran concentración de llamadas

La alta concentración de avisos entre las 17.30 y las 19.00 horas, coincidiendo con el momento en el que las lluvias se volvieron más intensas y se registraron más de 35 litros en una hora, complicó aún más el trabajo de los efectivos, que no tuvieron un momento de respiro hasta cerca de la medianoche.

Tipos de intervenciones

Las intervenciones fueron de lo más diversas en la capital: caída de arbolado —que requirió el troceado y despeje de ramas, así como la delimitación y aseguramiento de zonas afectadas—, asistencias técnicas derivadas del bloqueo de accesos por el viento o filtraciones de agua, y actuaciones en sótanos, bajos, garajes y locales, donde fue necesario realizar drenajes, achiques y labores de apoyo a personas.

La borrasca Claudia deja un rastro de incidencias / Manuel Murillo

El Speis también rescató a varias personas atrapadas en sus vehículos por acumulación de agua, así como a un hombre de avanzada edad que quedó encerrado en el ascensor de una vivienda en la avenida del Corregidor. Además, asistieron a personas con movilidad reducida y actuaron en un incendio originado por un fallo eléctrico provocado por la presencia de agua en la avenida de Amargacena.

“Gracias al esfuerzo y la rápida actuación de las dotaciones movilizadas, se logró mitigar los efectos del fenómeno meteorológico sin que se produjeran daños personales de mayor gravedad”, concluye el cuerpo.