Publican imágenes de las antiguas casas de vecinos en Córdoba: “Que tiempos aquellos como se echa de menos”

La cuenta de TikTok melina_.oficial2 ha publicado estos días una recopilación de fotografías antiguas que, según indica, pertenecen a casas de vecinos y patios tradicionales de Córdoba.

El vídeo, que ha despertado una ola de nostalgia entre los usuarios, muestra escenas muy reconocibles de la memoria popular: mujeres lavando ropa en los lavaderos comunitarios, vecinos sentados al fresco en sillas de anea, patios encalados con macetas y pozos, abuelas posando en cocinas humildes junto a gatos pacientes, y fachadas bajas donde la vida ocurría literalmente “a la puerta de la calle”.

Los comentarios lo dicen todo: “Que tiempos aquellos como se echa de menos aunque se pasaban muchas fatigas”. Otro resignado y cariñoso apunta: “parece que fue ayer, como corre el tiempo jolín”. Y entre ellos, un mensaje que resume el espíritu del vídeo: “Si, señor, calidad de vida”.

Los patios: algo más que el famoso festival

Las imágenes han tocado una fibra porque recuerdan que los patios de Córdoba no son solo un símbolo turístico o una postal de mayo: forman parte de la identidad profunda de la ciudad. Son un espacio doméstico, comunitario y durante siglos imprescindible para vivir en torno a una arquitectura que favorecía la convivencia y la frescura en un clima complicado.

Según explica el portal especializado Arte en Córdoba, el origen hay que buscarlo muy atrás, en las culturas antiguas que marcaron la arquitectura mediterránea. En su recopilación histórica recuerdan que el patio cordobés “proviene de los patios de las casas romanas”, aquellas viviendas de exterior sencillo, sin grandes escalones y estructuradas alrededor de un patio central con solería de mármol y una fuente que regulaba la vida familiar.

Más tarde los árabes mantuvieron esa misma estructura y sumaron elementos clave. Tal y como puntualiza Arte en Córdoba, incorporaron los arriates con flores y agua que provenían del pozo o de la fuente. La idea se mantuvo viva durante la Edad Media, cuando el patio siguió siendo un elemento esencial incluso en construcciones religiosas.

Cuándo nacieron las casas de vecinos

Pero las imágenes que comparte la tiktoker no muestran villas romanas ni casas señoriales: muestran las populares y queridas casas de vecinos, nacidas ya en la Edad Moderna. Arte en Córdoba explica que este tipo de vivienda surge por pura necesidad: la población se disparó por la emigración del campo a la ciudad y había que construir espacios asequibles donde cupiera mucha gente. Muchas antiguas casas aristocráticas se reconvirtieron levantando escaleras para acceder a las plantas superiores y creando habitaciones para distintas familias.

El Festival de los Patios

El portal recoge también que el Ayuntamiento de Córdoba inauguraba en 1918 el Festival de los Patios Cordobeses, aunque existe cierta confusión porque muchos creen que nació en 1933, probablemente porque fue entonces cuando empezó a popularizarse. La celebración se detuvo durante la Guerra Civil pero a mediados del siglo XX volvió a celebrarse.

Según Arte en Córdoba el impulso definitivo lo dio el alcalde Antonio Cruz Conde, que no solo recuperó el concurso, sino que promovió la restauración de varias casas dañadas durante el conflicto bélico. A finales del siglo XX llegaba un nuevo empuje con la creación de la Asociación de Amigos de los Patios, en un momento en que el casco antiguo empezaba a despoblarse y era necesario proteger la tradición.