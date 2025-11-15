Boletín informativo
Los titulares para abrir el fin de semana en Córdoba: estas son las noticias más importantes hoy
El análisis sobre la 'salud' del flamenco en Córdoba, los datos de alcoholismo y las incidencias de la borrasca Claudia suben al podio de la actualidad informativa
La cultura, la salud pública y la meteorología protagonizan el interés informativo de la mañana en Córdoba en el inicio del fin de semana. La Mesa de Redacción organizada por Diario CÓRDOBA ha analizado los 15 años del reconocimiento del flamenco como Patrimonio de la Humanidad, un balance en el que instituciones y artistas reclaman mayor apoyo privado y nuevas fórmulas, como ampliar la Noche Blanca a un festival de varios días o crear un foro estable de debate impulsado por el IMAE. En el ámbito social, los datos hacen ver la magnitud del problema del alcoholismo en la provincia. Actualmente son más de 1.447 las personas en tratamiento en la Unidad de Adicciones del IPBS, con una previsión de incremento que asociaciones como Acali y Proyecto Hombre piden abordar con más recursos. Y por último, la borrasca Claudia sigue manteniendo su vigor desde su llegada el pasado jueves. Las intensas lluvias ayer obligaron a cortar carreteras y a extremar la precaución en varios municipios. Y hoy seguiremos con el paraguas bien cerquita, porque las precipitaciones continuarán.
- Instituciones y artistas de Córdoba echan en falta más respaldo privado en la oferta de flamenco
- El alcoholismo en Córdoba: más de 1.447 personas están en tratamiento en los servicios públicos
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento de Córdoba diseña un protocolo de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos
- El Plan del arbolado comenzará a aplicarse en los barrios de Córdoba con menor cobertura arbórea
- Diez años, 336 familias y medio millón en ayudas: Miaoquehago celebra su aniversario más mágico
- Córdoba anota la mayor subida de precios del año en el mes de octubre con ropa y calzado al alza
Provincia
- La mayor feria agroalimentaria en Córdoba abre con un centenar de expositores entre empresas e instituciones
- Libertad con cargos para el acusado de matar a un temporero en Adamuz
- La Junta acaba la ampliación del hospital de Montilla: así son las nuevas instalaciones
Andalucía
España
- El juez procesa a Errejón por agresión sexual por el testimonio "coherente en lo esencial" de Mouliá
Cultura
- Multitudinaria y emotiva despedida a Fosforito, llama siempre viva del flamenco
- El concierto de ‘Los Caños’ en Córdoba se aplaza por tercera vez y será el 20 de diciembre
Deportes
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- Una familia, cuatro generaciones y la misma tradición: Bar Miguelito celebra su 80 aniversario