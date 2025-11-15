Los titulares para abrir el fin de semana en Córdoba: estas son las noticias más importantes hoy

La cultura, la salud pública y la meteorología protagonizan el interés informativo de la mañana en Córdoba en el inicio del fin de semana. La Mesa de Redacción organizada por Diario CÓRDOBA ha analizado los 15 años del reconocimiento del flamenco como Patrimonio de la Humanidad, un balance en el que instituciones y artistas reclaman mayor apoyo privado y nuevas fórmulas, como ampliar la Noche Blanca a un festival de varios días o crear un foro estable de debate impulsado por el IMAE. En el ámbito social, los datos hacen ver la magnitud del problema del alcoholismo en la provincia. Actualmente son más de 1.447 las personas en tratamiento en la Unidad de Adicciones del IPBS, con una previsión de incremento que asociaciones como Acali y Proyecto Hombre piden abordar con más recursos. Y por último, la borrasca Claudia sigue manteniendo su vigor desde su llegada el pasado jueves. Las intensas lluvias ayer obligaron a cortar carreteras y a extremar la precaución en varios municipios. Y hoy seguiremos con el paraguas bien cerquita, porque las precipitaciones continuarán.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

España

Cultura

Deportes