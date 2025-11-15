Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boletín informativo

Los titulares para abrir el fin de semana en Córdoba: estas son las noticias más importantes hoy

El análisis sobre la 'salud' del flamenco en Córdoba, los datos de alcoholismo y las incidencias de la borrasca Claudia suben al podio de la actualidad informativa

Participantes en la Mesa de Redacción de Diario CÓRDOBA.

Participantes en la Mesa de Redacción de Diario CÓRDOBA. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La cultura, la salud pública y la meteorología protagonizan el interés informativo de la mañana en Córdoba en el inicio del fin de semana. La Mesa de Redacción organizada por Diario CÓRDOBA ha analizado los 15 años del reconocimiento del flamenco como Patrimonio de la Humanidad, un balance en el que instituciones y artistas reclaman mayor apoyo privado y nuevas fórmulas, como ampliar la Noche Blanca a un festival de varios días o crear un foro estable de debate impulsado por el IMAE. En el ámbito social, los datos hacen ver la magnitud del problema del alcoholismo en la provincia. Actualmente son más de 1.447 las personas en tratamiento en la Unidad de Adicciones del IPBS, con una previsión de incremento que asociaciones como Acali y Proyecto Hombre piden abordar con más recursos. Y por último, la borrasca Claudia sigue manteniendo su vigor desde su llegada el pasado jueves. Las intensas lluvias ayer obligaron a cortar carreteras y a extremar la precaución en varios municipios. Y hoy seguiremos con el paraguas bien cerquita, porque las precipitaciones continuarán.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

España

Cultura

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  3. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  4. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  5. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  6. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  7. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  8. Una familia, cuatro generaciones y la misma tradición: Bar Miguelito celebra su 80 aniversario

Los titulares para abrir el fin de semana en Córdoba: estas son las noticias más importantes hoy

Los titulares para abrir el fin de semana en Córdoba: estas son las noticias más importantes hoy

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 15 de noviembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 15 de noviembre de 2025

El alcoholismo en Córdoba: más de 1.447 personas están en tratamiento en los servicios públicos

El alcoholismo en Córdoba: más de 1.447 personas están en tratamiento en los servicios públicos

Publican imágenes de las antiguas casas de vecinos en Córdoba: “Que tiempos aquellos como se echa de menos”

Publican imágenes de las antiguas casas de vecinos en Córdoba: “Que tiempos aquellos como se echa de menos”

Diario CÓRDOBA celebra con una publicación el 15º aniversario del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad

Diez años, 336 familias y medio millón en ayudas: Miaoquehago celebra su aniversario más mágico

Diez años, 336 familias y medio millón en ayudas: Miaoquehago celebra su aniversario más mágico

'Claudia' descarga casi 50 litros en menos de dos días en Córdoba: así evoluciona la borrasca

'Claudia' descarga casi 50 litros en menos de dos días en Córdoba: así evoluciona la borrasca

Córdoba anota en octubre la mayor subida de precios del año: ropa y calzado elevan el IPC y la vivienda sigue al alza

Córdoba anota en octubre la mayor subida de precios del año: ropa y calzado elevan el IPC y la vivienda sigue al alza
Tracking Pixel Contents