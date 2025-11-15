Miaoquehago reúne a 650 asistentes y aspira a recaudar 50.000 euros para niños con discapacidad

La Fundación Miaoquehago ha celebrado este sábado su tradicional gala benéfica para recaudar fondos destinados a ayudar a niños con discapacidad. Desde la organización destacan que el evento ha reunido a más de 650 asistentes y confían en que la recaudación final ronde los 50.000 euros.

La cita tuvo lugar en Mirabueno apenas un día después del acto conmemorativo por el décimo aniversario de la fundación, en el que se entregaron varias distinciones y agradecimientos a colaboradores, además de realizar un repaso a la trayectoria de una entidad que ha apoyado a 336 familias y ha logrado reunir medio millón de euros en ayudas desde su creación.

La gala de este sábado incluyó un cóctel y diversas actividades a las que acudieron numerosos colaboradores y patrocinadores. Algunos de ellos, además de adquirir su entrada, realizaron aportaciones adicionales. Según las estimaciones de la presidenta, Mercedes Gordillo, la recaudación podría situarse en torno a los 50.000 euros, una cifra similar a la obtenida en la edición anterior.

La totalidad de lo recaudado se destinará a apoyar a familias con hijos con discapacidad. Gordillo ha recordado que muchas de ellas deben asumir gastos elevados en servicios como logopedia o atención pediátrica especializada, por lo que cualquier ayuda resulta esencial.