Fundación
Miaoquehago reúne a 650 asistentes y aspira a recaudar 50.000 euros para niños con discapacidad
La entidad celebró ayer su décimo aniversario y este sábado ha realizado su tradicional gala con el objetivo de conseguir fondos
La Fundación Miaoquehago ha celebrado este sábado su tradicional gala benéfica para recaudar fondos destinados a ayudar a niños con discapacidad. Desde la organización destacan que el evento ha reunido a más de 650 asistentes y confían en que la recaudación final ronde los 50.000 euros.
La cita tuvo lugar en Mirabueno apenas un día después del acto conmemorativo por el décimo aniversario de la fundación, en el que se entregaron varias distinciones y agradecimientos a colaboradores, además de realizar un repaso a la trayectoria de una entidad que ha apoyado a 336 familias y ha logrado reunir medio millón de euros en ayudas desde su creación.
La gala de este sábado incluyó un cóctel y diversas actividades a las que acudieron numerosos colaboradores y patrocinadores. Algunos de ellos, además de adquirir su entrada, realizaron aportaciones adicionales. Según las estimaciones de la presidenta, Mercedes Gordillo, la recaudación podría situarse en torno a los 50.000 euros, una cifra similar a la obtenida en la edición anterior.
La totalidad de lo recaudado se destinará a apoyar a familias con hijos con discapacidad. Gordillo ha recordado que muchas de ellas deben asumir gastos elevados en servicios como logopedia o atención pediátrica especializada, por lo que cualquier ayuda resulta esencial.
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- Una familia, cuatro generaciones y la misma tradición: Bar Miguelito celebra su 80 aniversario