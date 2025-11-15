Investigados dos conductores por sendos delitos contra la seguridad vial

Durante la realización de un dispositivo de verificación de velocidad realizado por la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba, entre otros excesos, fueron detectados dos vehículos, que circulaban a 160 y 161 kilómetros por hora respectivamente, en una limitación específica de 70 kilómetros por hora ubicada en un cruce especialmente peligroso.

Estos excesos suponen superar en más del 100% el límite de velocidad establecido, muy por encima del límite máximo establecido en esa carretera que está establecido en 90 kilómetros por hora, en una vía muy transitada por ciclistas a la hora en la que fueron detectadas las infracciones, lo que supone un plus a la gravedad de estas conductas.

Las circunstancias del momento, no permitieron identificar a los conductores, pero dada la gravedad del hecho, se inició una investigación por parte del Subsector de Tráfico para la localización y posterior investigación de los mismos. Fruto de esta, se localizó e identificó a los conductores de estos vehículos, que fueron investigados como presuntos autores de un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo de motor en vía interurbana, a una velocidad superior en ochenta kilómetros a la máxima permitida reglamentariamente, según recoge el artículo 379 del Código Penal.

Los investigados pueden ser castigados con pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.